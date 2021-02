Polícia Civil apreende 40 tabletes de maconha em Meriti Divulgação/ PCERJ

Publicado 02/02/2021 22:02 | Atualizado 02/02/2021 22:33

Policiais civis da 39ª DP (Pavuna) apreenderam 40 tabletes de maconha, na comunidade da Andorinha, em Vilar dos Teles, casa usada por traficantes. da 39ª DP (Pavuna) apreenderam, na comunidade da Andorinha, em Vilar dos Teles, São João de Meriti . De acordo com a PC, o material entorpecente foi localizado em uma

Ainda segundo mais informações, a apreensão aconteceu durante diligências realizadas para verificar denúncia de que bandidos do Complexo do Chapadão estariam escondidos na comunidade. Ao chegar, a equipe policial foi recebida com disparos de arma de fogo por um traficante que conseguiu fugir, deixando cair um rádio transmissor.

Diante dos fatos, foi realizada varredura na área onde a droga foi encontrada. O rádio transmissor que o criminoso deixou cair, foi apreendido.