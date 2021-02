Durante a ação foram apreendidas duas pistolas e uma motocicleta sem placa Divulgação/ PCERJ

Publicado 03/02/2021 22:20

Nesta segunda-feira (01/02), a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) conseguiram desarticular uma quadrilha de roubo de cargas que atuava na região de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Um criminoso foi preso. Durante a ação foram apreendidas duas pistolas e uma motocicleta sem placa.

De acordo com informações da polícia civil, após trabalho de inteligência das duas delegacias, os agentes conseguiram interceptaram a quadrilha, no bairro Parque Cruz Alta. Ainda segundo as investigações, a quadrilha era do Morro do Guarani, em São João de Meriti.

Diante dos fatos, ao chegar no local, as equipes foram recebidas a tiros e houve confronto. Segundo os agentes, um criminoso foi preso, dois foram baleados, socorridos a um hospital e faleceram.

