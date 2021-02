IFRJ Meriti recebe o vereador Jefferson Martin e pauta questões de melhorias para alunos Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 22:08

Nesta tarde (4), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), campus São João de Meriti, recebeu a visita do Vereador Jefferson Martin, que conheceu as instalações e participou de uma reunião que tratou de assuntos como a apresentação do projeto de estrada de acesso ao campus, direto da Rodovia Pres. Dutra, Instalação de ponto de ônibus coberto, Melhoria da acessibilidade, Melhoria na Segurança Pública com a Guarda Municipal ao redor do campus e Mudanças de itinerário de transporte.

O vereador eleito foi recepcionado pelo Diretor-Geral Professor Rodney, que é meritiense, acompanhado do Diretor de Administração, Daniel Haack e do prof. Erivelton Silva, também meritiense, indicado para a função de Coordenador de Extensão do campus, que faz parte da rede federal com aproximadamente 1 milhão de estudantes em todo território nacional.

Segundo dados públicos de 2019, vinculado ao Ministério da Educação (MEC), o instituto atendeu, só no último ano, 36.168 alunos inscritos. Vale ressaltar que, segundo informações do campus, no estado, anualmente 6.239 novas vagas são abertas e oferecidos 151 cursos que são distribuídos em 15 unidades, sendo uma delas São João de Meriti que atende, aproximadamente, representantes de 300 famílias de maioria do próprio município.

Cursos Gratuitos

Atualmente, o Campus, que está à procura de melhorias para os alunos e para a própria instituição, oferece diversos cursos totalmente gratuitos, são eles: Pós-graduação lato sensu - especialização em gestão de negócios, Pós-graduação lato sensu - especialização em práticas de letramento, Curso técnico em administração, Curso técnico em informática para internet, Curso de qualificação profissional em eletricista instalador predial de baixa tensão e Curso de qualificação profissional em espanhol básico.

Serviço:



A Unidade Federal meritiense é localizada em Coelho da Rocha, atrás do Shopping Vida, Na Rua Vala da Divisa, s/n, São João de Meriti.

