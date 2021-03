Pesquisa indica que os chineses são os mais propensos a se vacinarem (85%) AFP

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 22:34

Boletim Epidemiológico do mês de março, o município de 20.050 meritienses pertencentes aos grupos prioritários desta primeira etapa foram vacinados. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 6370 casos positivos da doença. O número de óbitos, 670, não registra novos casos há três dias.

Ao todo, 5.668 meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 29 e podem ser descartados 5251 casos.



Em nova atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI que atingiu 70%, neste nono dia do mês.

Em Meriti, a vacinação ocorre em oito pontos de atendimento, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15h, confira:

- Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti



- USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101- Jardim Metrópole



- USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha



- Unidade de Saúde da Vila São João

Rua Euclides da Cunha s/nº – Vila São João

- Unidade de Saúde do Sumaré

Estrada das Pedrinhas - Jardim Sumaré



- USF da Vila Jurandir

Rua Joaquim Couto - Parque São Judas Tadeu



- Unidade de Saúde da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau

- Centro Cultural - Subsecretaria da Melhor Idade

Rua Panamense, s/nº – Jardim Meriti