O governador em exercício, Claudio Castro, e o deputado estadual Léo Vieira durante o programa Governo Presente Baixada Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 09:00

Governo Presente Baixada, Cláudio Castro recebeu demandas vindas da população e visitou diversas áreas do “formigueiro das américas” acompanhado do Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Baixada Fluminense, o deputado estadual Léo Vieira que foi elogiado pelo chefe de estado.

A passagem do governador em exercício por São João de Meriti no último sábado promete ser bastante produtiva para o futuro da cidade. Cumprindo agenda do programaBaixada,recebeu demandas vindas da população e visitou diversas áreas do “formigueiro das américas” acompanhado do Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Baixada Fluminense, oque foi elogiado pelo chefe de estado.

“Agradeço ao deputado Léo Vieira por trabalhar incansavelmente pela população de São João de Meriti. E não só lá. Léo tem se revelado uma grande liderança de toda a Baixada Fluminense”, disse Cláudio.

Publicidade

Das mãos do deputado, Castro e o secretário de Polícia Civil do Rio, Allan Turnowski, receberam um abaixo-assinado dos moradores cobrando a reabertura de uma nova delegacia no mesmo local da antiga 64ª DP e a conclusão do Instituto Médico Legal de Meriti.



A visita marcou também a inauguração de mais uma unidade do Núcleo Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), com três salas que podem atender até 70 pessoas. O órgão vai oferecer o Programa Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA), que tem como objetivo capacitar os jovens e prepará-los para o mercado de trabalho e para a vida.



Publicidade

A comitiva do governador passou ainda pelas margens do Rio Pavuna, onde está sendo realizada a limpeza da extensão do rio que liga Pavuna e Meriti, e, como solicitado pela população, o projeto será estendido para que também sejam realizadas a limpeza e a canalização do Rio Sarapuí, beneficiando os moradores dos bairros Jardim Paraíso, Jardim Nóia, Tucão, Vila São João e Jardim Metrópole.



Leia também: Secretaria de Trabalho e Renda apresenta e tira dúvidas sobre a Carteira de Trabalho Digital