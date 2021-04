Por O Dia

Publicado 05/04/2021 22:15

Policiais Militares do São João de Meriti ) prenderam umasuspeita dena região do Centro do município. Com os indivíduos, que não tiveram a identidade revelada, foram encontrados umDe acordo com o Batalhão, uma equipe estava em patrulhamento pela, no Centro, quando recebeu a informação de que dois homens, em um veículo Fiat Palio, estariam efetuando roubos nas proximidades. Diante das informações, a guarnição intensificou oe conseguiu encontrar o referido veículo.Em revista ao veículo, foi encontrado um simulacro de pistola e, após serem indagados,, segundo a PM. A equipe ainda informou que, no momento da abordagem policial, o veículo não constava ainda no sistema como roubado.