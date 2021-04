Por O Dia

Nesta quarta-feira, 7, doisforam detidos por uma equipe do 21º BPM ( São João de Meriti ) porda empresa Flores ecom arma de fogo. Com os acusados, foram encontrados um revólver Cal 32, com duas munições deflagradas e quatro intactas, e uma bolsa contendo alguns pertences das vítimas.Segundo informações do Batalhão, a operação policial iniciou quando uma equipe estava em patrulhamento pelae foi informada via rádio que estaria ocorrendo um roubo no interior de um ônibus. Diante dos fatos, a guarnição realizou buscas pelo local informado e conseguiu encontrar os acusados.Os agentes indagaram os jovens acusados e um delesque atingiu um rapaz.Por fim, os adolescentes foram conduzidos a(Central de flagrantes), em Belford Roxo, aonde ficaram detidos. A vítima foi socorrida para o Posto de Atendimento Médico (PAM) Meriti.