Entre as novidades, a instalação da rede de captação de águas pluviais no bairro Grande Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 20:16

São João de Meriti anunciou que, no decorrer desta semana, divulgará as principais ações do executivo que já foram, estão sendo, e que serão executadas para a melhoria da qualidade de vida dos meritienses. Nestes primeiros 100 dias do ano, mais de 100 obras e serviços foram realizados no município, além da pavimentação de mais 100 ruas.

Para começar, a pasta relembrou uma conquista da população do bairro Grande rio que vem sendo aguardada por mais de 50 anos. De acordo com a Prefeitura, a região estava precisando de obras que acabassem com os constantes alagamentos, dando um fim ao pesadelo vivido pelos moradores.



De acordo com o post, no bairro, já foi instalada uma rede de captação de águas pluviais que ajudará na solução do problema. Além disso, redes secundárias, ou seja, das demais vias do bairro, já estão sendo conectadas à essa rede principal, e terá seu serviço finalizado ainda neste primeiro semestre do ano.



Em breve, novas melhorias serão anuncias pela Prefeitura e nossa página ficará atenta para comentar as prestações de contas da administração municipal.