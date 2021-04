O material era composto por eletrodomésticos, como ar condicionados Divulgação

12/04/2021

21º BPM, em roubo de uma carga de eletrodomésticos na Rua Dr. José Soares, no Parque Analândia.

Neste fim de semana, policias militares do, em São João de Meriti , prenderam dois indivíduos, que não tiveram a identidade divulgada, praticandona Rua Dr. José Soares, no

De acordo com o Batalhão, uma guarnição ficou ciente do ocorrido, pois o caminhão com a carga possuía rastreador. Diante dos fatos, os policiais procederam ao local indicado pelo GPS, conseguiram recuperar a carga e prender a dupla que estava fazendo transbordo do material.



Por fim, os Policiais Militares procederam com os produtos e os acusados para a 54ª DP (Central de Flagrantes), em Belford Roxo, para ser feito o registro da ocorrência.



O 21º BPM relembra que a população é parte fundamental para a segurança do município, e solicita que, em caso de denúncias ou atitudes suspeitas, ligue pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.

