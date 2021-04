Delegacia de São João de Meriti - 64ª DP Polícia Civil Reprodução Google Maps

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 22:04 | Atualizado 19/04/2021 22:05

Policiais civis da 64ª DP ( São João de Meriti ) prenderam um, no bairro Jardim Meriti, por meio de um. Durante a ação, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo que teria sido usado nas ações criminosas.

Segundo os agentes, após apreciação do fato e diante das provas coletadas, foi representado à Justiça o pedido de prisão temporária, assim como busca e apreensão na residência do acusado, que não teve a identidade divulgada. Na Delegacia, outras duas vítimas do criminoso fizeram o reconhecimento por roubos cometidos na região.



Por fim, o acusado foi encaminhado para o sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.