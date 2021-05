A PM reforçou que, de imediato, solicitou a desmontagem da estrutura do evento Divulgação/ 21º BPM

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 20:21

Policiais Militares do 21ºBPM (São João de Meriti) realizaram uma operação para verificar uma denúncia de evento não autorizado com aglomeração de pessoas no município. No local, houve confronto e dois indivíduos ficaram feridos, sendo socorridos, imediatamente, ao PAM de Meriti, mas um não resistiu e veio a óbito.



Segundo o Batalhão, ao chegar no local informado, a equipe foi atacada por disparos de armas de fogo, e revidou a injusta agressão de forma proporcional e moderada.



Publicidade

Após cessado o confronto, foram apreendidos um revólver cal 38, farto material entorpecente e um rádio transmissor. A equipe também reforçou que, de imediato, solicitou a desmontagem da estrutura do evento irregular.

Na operação, foram apreendidos um revólver cal 38, farto material entorpecente e um rádio transmissor Divulgação/ 21º BPM

Publicidade

Por fim, a ocorrência encaminhada a 54ª DP (Central de Flagrantes), em Meriti.