Por O Dia

Publicado 11/05/2021 19:30 | Atualizado 11/05/2021 19:33

A Secretaria Educação de São João de Meriti está realizando a entrega dose dos cadernos impressos chamados “Trilhas de Aprendizagem” em todas as unidades escolares da rede municipal. Ao todo, cerca deserão distribuídos, alcançando desde os alunos da Educação Infantil até os alunos do EJA (Ensino para Jovens e Adultos).De acordo com a Prefeitura, o objetivo é fazer com que os alunos deem continuidade aos estudos, principalmente para aqueles que não possuem acesso à internet. Assim, eles realizam suas atividades escolares enquanto as aulas presenciais não retornam.O secretário de Educação,, fala sobre a distribuição aos alunos: “A importância dos kits é o fortalecimento da qualidade da aprendizagem. O material veio para dar apoio aos estudantes e às famílias nos estudos. É mais uma forma de reforçar a importância que a Educação deve ter na vida de todos, oportunizando a possibilidade dos alunos terem materiais adequados para cada ciclo de aprendizagem”.