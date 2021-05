Por O Dia

Publicado 12/05/2021 21:29 | Atualizado 12/05/2021 21:50

Policiais militares do São João de Meriti ) prenderam um homem, que não teve a identidade revelada, após serem alertados por populares que o suspeito teriae estaria em fuga pela linha férrea.Segundo o Batalhão, a ação ocorreu nae a guarnição, de imediato, procedeu ao local conseguindo alcançar o acusado. Após revista, foi encontrado com o mesmocelular eem espécie.A vítima idosa necessitou de atendimento médico no Hospital municipal de São João Meriti, mas passa bem.Diante dos fatos, os envolvidos no caso foram conduzidos a, em Belford Roxo, para confecção do registro de ocorrência.