A pistola Glock calibre 40 encontrada com brasão da Polícia de Miami, nos Estados Unidos Divulgação

Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), em conjunto com agentes da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE), prenderam em flagrante, Ítalo Espírito Santo, de 21 anos, aliado à quadrilha de Wellington da Silva Braga, o "Ecko". O suspeito foi capturado em uma residência na Rua Muller Campos, no município de São João de Meriti, pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito.



De acordo com os Policiais civis, o miliciano estava com uma pistola Glock calibre 40 com brasão da Polícia de Miami, nos Estados Unidos, além de outras armas importadas, duas toucas ninja e spray de pimenta.

A Polícia Civil do Rio abriu uma investigação para rastrear a origem da pistola que foi apreendida com o ex-militar Divulgação



Ainda segundo os agentes, após o criminoso ser localizado, ele confessou ter se aliado à quadrilha, da qual adquiriu a arma. Antes, Ítalo pertencia a outra organização criminosa na comunidade do Guandú, em Japeri. Após desavenças, passou a atuar com o grupo de Ecko em Santa Cruz, na Zona Oeste, e atualmente, estava formando uma milícia em São João de Meriti.

A Polícia Civil do Rio abriu uma investigação para rastrear a origem da pistola que foi apreendida com o ex-militar.

