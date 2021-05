Com o assaltante, além do automóvel, um simulacro de pistola foi encontrado Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 21:43

21º BPM (roubar um carro na Rua Orlando Caldellas Santos, bairro Jardim Noya.

Policiais militares do São João de Meriti ) prenderam em flagrante um homem, que não teve a identidade divulgada, acusado dena Rua Orlando Caldellas Santos, bairro

De acordo com informações do Batalhão, agentes da PM estavam em serviço quando foram informados que um indivíduo havia acabado de praticar roubo de veículo e estaria seguindo em direção às três pontes, local conhecido pelo alto número de roubos.



Diante dos fatos, a guarnição intensificou o patrulhamento na região e encontrou o rapaz com as características descritas. Com ele, além do automóvel, um simulacro de pistola foi encontrado.



Por fim, os agentes conduziram os envolvidos até a 54ª DP (Central de Flagrantes) para apresentação da ocorrência. O acusado permaneceu preso.

