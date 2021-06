O pequeno Lucas Gabriel e sua mãe receberam todo o tratamento necessário e passam bem - Divulgação/ 21º BPM

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 19:35

Umaentrou emnodo Hospital Municipal da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti , e foi auxiliada por policiais militares doque estavam em patrulhamento, na tarde desta sexta-feira (18).De acordo com o Batalhão, policiais estavam em serviço extra apoiando ao 21°BPM e cumprindo uma Ordem de Serviço no Centro de Vilar dos Teles, em São João de Meriti, quando foram abordados por uma indivíduo que pedia, informando que a vítima Fabrícia estava em trabalho de parto e queria auxílio emergencial da corporação.De imediato, a guarnição avisou via rádio operacional todo acontecimento e ajudou no deslocamento até o, mas, segundo os agentes, o pequeno Lucas Gabriel teve pressa pra nascer e, no estacionamento da unidade, o parto aconteceu.Diante de todos os improvisos, filho e mãee estão recebendo todos os devidos cuidados na unidade de saúde.