O prefeito de São João de Meriti, Dr. João, o secretário executivo Marcio Reis e o deputado estadual Valdecy da SaúdeDivulgação

Publicado 08/12/2021 23:40

O prefeito de São João de Meriti, Dr. João, juntamente com o secretário executivo Marcio Reis e o deputado estadual Valdecy da Saúde, estiveram visitando obras em andamento que estão acontecendo em diversos bairro da cidade.



Pela manhã, os representantes fiscalizaram as obras da futura instalação do Centro de Reabilitação no Parque Novo Rio. Em seguida visitaram o Cedias (Centro de Desenvolvimento Infantil Albert Sabin), e fiscalizaram também o andamento do novo projeto da Secretaria de Serviços Públicos “Calçada para Todos”, São João Caxias.

O projeto tem previsão de seis meses Divulgação

Esperançoso com as novidades, Dr. João disse estar feliz com as conquistas deste segundo mandato: “Escolhemos este espaço no Parque Novo Rio, pois aqui existia um clube desativado, que se tornou um proliferador de doenças. Com essa união minha, do Valdecy da Saúde e do secretário Marcio Reis estamos tornando sonhos em realidade”.



O complexo esportivo atenderá toda comunidade. Segundo os representantes, o custeio das obras está sendo pago com o dinheiro recebido da venda da Cedae. O projeto tem previsão de seis meses.