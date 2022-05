Moradores que lotaram a quadra da Escola Municipal Lígia da Silva França, na Praça da Bandeira - Deborah Vitória

Moradores que lotaram a quadra da Escola Municipal Lígia da Silva França, na Praça da BandeiraDeborah Vitória

Publicado 04/05/2022 22:48

A Prefeitura de São João de Meriti realiza mais uma ação de prestação de contas dos 16 meses do segundo mandato de governo do Prefeito Dr. João, nesta quinta-feira (5), em Vilar dos Teles. O encontro com a população será na Escola Municipal Graça Grijó (Antigo Colégio Fluminense), às 18h.



O início de grandes obras na rede municipal de Saúde, a quitação das folhas de pagamento dos aposentados, o crescimento do município, o asfaltamento na cidade, ampliação do número de vagas nas escolas municipais e reaberturas estão entre os assuntos que serão apresentados à população.



Serviço: Transparência, 16 meses de governo

Data: 5 de maio

Horário: 18h

Local: Escola Municipal Graça Grijó (Antigo Colégio Fluminense), na Rua Paulo Soares do Nascimento, n°305 - Vilar dos Teles.