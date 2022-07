O Encontro Nordestino está localizado na Rua Maria Soares Sendas, em frente ao shopping Grande Rio - Divulgação

Publicado 21/07/2022 18:20 | Atualizado 21/07/2022 22:18

São João de Meriti tem, agora, mais uma opção gastronômica, o restaurante da rede Encontro Nordestino. Com decoração inspirada em elementos do sertão, pratos regionais à mesa e forró pé de serra, a nova casa está localizada na Rua Maria Soares Sendas, em frente ao shopping Grande Rio.



No dia da abertura, o prefeito da cidade e o deputado estadual Valdecy da Saúde foram dar boas-vindas ao grupo e desejar sucesso. Dr. João comentou: “Mais um grande empreendimento que chega a São João de Meriti e que gerou 25 empregos para meritienses. Nasci no Ceará e dou muito valor à cultura e à comida do Nordeste e claro que tinha de prestigiar o primeiro dia de funcionamento do local e desejar muito boa sorte ao estabelecimento”.



Valdecy da Saúde, Prefeito Dr. João e os sócios (Wescley Sproviere, Rafael Solha, André Ribeiro, Junia Ribeiro e Daniele Cavalcanti) Divulgação

Além de preparos típicos, como baião de dois e carne de sol na nata, o Encontro Nordestino ainda conta com uma agenda animada, com direito a show ao vivo todos os dias à noite. Quem recebe os visitantes são dois bonecos em tamanho real da Maria Bonita e do Lampião.

Cardápio



O Encontro Nordestino investe em pratos típicos da região. Vale pedir o Pastel de Rabada (R$ 13,90 – unidade) e o Pastel de Rabada com Catupiry (R$ 14,90 – unidade) no abre-alas da experiência.

Já entre os pratos principais, os destaques do restaurante ficam por conta da Carne de Sol na Nata (R$ 168,90 – serve três pessoas) – acompanha arroz, farofa de cuscuz, macaxeira e vinagrete – do Baião com Picanha (R$ 155,90 – serve duas pessoas) – e do tradicional Baião com Carne de Sol (R$117,90 – serve duas pessoas) – carne de sol acebolada, macaxeira ou batata – e Camarão na Moranga (R$ 235,90 - serve de 4 a 5 pessoas) - acompanha arroz, farofa baiana e vinagrete.

Para finalizar, a casa recomenda uma típica sobremesa nordestina: a Cartola Pernambucana com melado de cana e canela (R$ 33,90). Entre as criações autorais para finalizar a experiência, está o Creme de Tapioca com leite condensado, coco ralado e farelo de castanha (R$ 20,90).



Shows ao vivo todos os dias à noite Divulgação

Serviço Encontro Nordestino São João de Meriti:

Endereço: Rua Maria Soares Sendas - 585,- São João de Meriti – em frente ao Shopping Grande Rio.

Telefone: 21 97708-0612

Horário de Funcionamento: Segunda à Segunda: 11h30 às 00h.