No comando de São João de Meriti desde janeiro de 2025, prefeito Léo Vieira colhe bons númerosDivulgação
Pesquisa aponta 80% de aprovação da gestão de Léo Vieira em São João de Meriti
Levantamento do Instituto Factum ouviu mil moradores em levantamento sobre a administração municipal
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Posto é interditado após fiscalização identificar combustível irregular
Estabelecimento também operava com inscrição estadual não habilitada e usava máquinas de cartão vinculadas a outro CNPJ
Polícia Civil prende dois por roubos de cargas de chope na Baixada
Segundo as investigações, suspeitos usavam nomes falsos para fazer pedidos e abordavam motoristas durante as entregas
Quatro suspeitos são baleados em confronto com a PM em São João de Meriti
Ação no Morro do Gogó também terminou com dois homens presos e apreensão de pistolas, munições e drogas
Homem é preso por suspeita de agredir e enforcar companheira em Meriti
Caso chegou à polícia depois que a vítima enviou uma carta à irmã, em Pernambuco, relatando as agressões sofridas
Polícia apreende mais de 2,5 mil litros de produto para fabricação de ‘loló’
Dois homens foram presos durante a transferência de nove tambores de cloreto de metileno
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