No comando de São João de Meriti desde janeiro de 2025, prefeito Léo Vieira colhe bons números - Divulgação

No comando de São João de Meriti desde janeiro de 2025, prefeito Léo Vieira colhe bons númerosDivulgação

Publicado 08/09/2026 14:12

São João de Meriti - A gestão do prefeito Léo Vieira, em São João de Meriti , tem aprovação de 80% dos moradores, segundo pesquisa do Instituto Factum realizada entre os dias 3 e 5 de setembro de 2026. O levantamento aponta ainda que 20% dos entrevistados desaprovam a administração municipal.

Na avaliação do governo, 56% dos participantes classificaram a gestão como ótima ou boa, enquanto 34% a consideraram regular. Outros 7% avaliaram a administração como ruim e 3% como péssima, totalizando 10% de avaliações negativas.

Léo Vieira atribuiu o resultado ao trabalho dos servidores municipais e às ações da prefeitura em áreas como saúde, educação, infraestrutura e iluminação. O prefeito afirmou que a administração ainda enfrenta problemas, mas destacou que o governo tem buscado atuar para solucioná-los.

O resultado da pesquisa também é considerado por aliados do prefeito como um fator favorável às candidaturas de Luciano Vieira, que disputa uma vaga na Câmara dos Deputados, e de Léo Filho, candidato à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

A avaliação entre integrantes do grupo político é de que a aprovação da administração municipal pode contribuir para o desempenho eleitoral dos dois candidatos em São João de Meriti. A expectativa dos aliados é concentrar votos nas candidaturas e ampliar a representação do município nas esferas estadual e federal.

O Instituto Factum ouviu mil moradores de São João de Meriti nos dias 3, 4 e 5 de setembro. A margem de erro informada é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.