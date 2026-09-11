Agentes da Draco capturaram milicianos durante cobranças na comunidade do Pau Branco, em São João de Meriti - Reprodução / Polícia Militar

Agentes da Draco capturaram milicianos durante cobranças na comunidade do Pau Branco, em São João de MeritiReprodução / Polícia Militar

Publicado 11/09/2026 07:43

Dois homens apontados pela Polícia Civil como integrantes de uma milícia que atua no morro do Pau Branco, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense , foram presos no fim da tarde de quinta-feira (10). Carlos José Sá de Oliveira, conhecido como “Bebél”, e Jeferson Roberto Santos Lins são investigados por extorsões contra moradores e comerciantes da região.

A operação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE). Segundo as investigações, as cobranças ilegais seriam feitas mediante ameaças, intimidação e violência.

Informações obtidas pelo setor de inteligência da delegacia indicaram que integrantes do grupo estariam realizando cobranças contra pessoas da comunidade no momento da operação. Com isso, as equipes entraram no morro do Pau Branco e localizaram os dois suspeitos.

Arma e veículo recuperado

Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola e carregadores. Um veículo que, de acordo com a Polícia Civil, havia sido roubado e adulterado também foi recuperado. O automóvel estava em poder dos dois homens.

A investigação aponta que a milícia explora economicamente moradores e comerciantes da região por meio da imposição de taxas. A Polícia Civil afirma que o grupo utiliza ameaças e violência para manter as cobranças.

Carlos José, o “Bebél”, é apontado pelos investigadores como um dos principais integrantes da organização criminosa. Segundo a polícia, ele seria braço direito de Evandro da Costa de Souza, conhecido como “Monstrão” ou “Vando”, identificado como líder do grupo. Carlos José também possui registros por organização criminosa e constituição de milícia privada.

Líder do grupo segue foragido

Evandro da Costa de Souza não foi encontrado durante a operação. Conforme a Polícia Civil, ele possui um mandado de prisão em aberto e é considerado foragido.

As equipes da Draco continuam as buscas para localizar “Monstrão”. As investigações também prosseguem com o objetivo de identificar outros suspeitos de participação nas atividades da milícia no morro do Pau Branco. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.