Agentes da Draco prenderam homem em flagrante por porte de arma em São João de Meriti - Reprodução/Polícia Civil

Agentes da Draco prenderam homem em flagrante por porte de arma em São João de Meriti Reprodução/Polícia Civil

Publicado 22/09/2026 16:21





A ação é conduzida por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), que cumprem mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a integrantes apontados como relevantes na estrutura do grupo. As buscas estão concentradas no Complexo do Morro do Pau Branco e na região de Venda Velha.



Segundo as investigações, a organização utilizaria homens armados para manter influência sobre as áreas onde atua. Além de realizar cobranças consideradas ilícitas pela polícia, integrantes do grupo são investigados por ameaçar e intimidar moradores e comerciantes com armas para impor suas determinações.

A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (22), uma operação contra uma organização criminosa paramilitar investigada por cobranças ilegais, ameaças a moradores e comerciantes e controle armado de áreas de São João de Meriti, na Baixada Fluminense . Durante as diligências, um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.A ação é conduzida por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), que cumprem mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a integrantes apontados como relevantes na estrutura do grupo. As buscas estão concentradas no Complexo do Morro do Pau Branco e na região de Venda Velha.Segundo as investigações, a organização utilizaria homens armados para manter influência sobre as áreas onde atua. Além de realizar cobranças consideradas ilícitas pela polícia, integrantes do grupo são investigados por ameaçar e intimidar moradores e comerciantes com armas para impor suas determinações.

Investigação identificou mudanças após ações policiais



O trabalho de inteligência da Draco indicou que o grupo teria capacidade de reorganizar rapidamente sua estrutura diante do avanço das investigações. De acordo com os policiais, integrantes passaram a mudar os locais onde permaneciam, transferir armamentos e modificar pontos utilizados como apoio.



Os investigadores também identificaram uma intensificação das comunicações entre os suspeitos, movimento que, segundo a Polícia Civil, teria como objetivo preservar as atividades ilegais e dificultar as ações das forças de segurança.



No decorrer das apurações, imóveis ligados aos investigados também foram identificados. A suspeita é de que esses endereços fossem utilizados para guardar e esconder armas, além de outros materiais relacionados às atividades do grupo. Os mandados cumpridos nesta terça-feira buscam reunir novos elementos para aprofundar a investigação sobre a estrutura e a atuação da organização.



Prisão de apontado como liderança ajudou investigação



A operação ocorre seis dias depois da prisão de Marlon Aurélio Gomes de Souza, conhecido como “Taz”. Ele foi capturado em 16 de setembro e é apontado pela Polícia Civil como uma liderança do braço armado da organização criminosa.



Após a prisão, os agentes realizaram novas diligências e obtiveram informações que ajudaram a identificar outros suspeitos e possíveis pontos de apoio utilizados pelo grupo em São João de Meriti.



As investigações continuam para identificar outros envolvidos, esclarecer a divisão de funções dentro da organização e localizar estruturas que, segundo a polícia, seriam utilizadas para dar suporte às atividades criminosas na região. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.