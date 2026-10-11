Policiais civis da 52ª DP (Nova Iguaçu) - Divulgação

Policiais civis da 52ª DP (Nova Iguaçu)Divulgação

Publicado 11/10/2026 15:41 | Atualizado 11/10/2026 19:25





As investigações revelaram que o homem, mesmo ciente das restrições judiciais impostas para proteger a vítima, aproximou-se da ex-companheira no mês passado e a agrediu fisicamente com um tapa. Na ocasião, a vítima tentou se defender e acabou sendo atacada também pela atual companheira do homem, sendo necessária a intervenção de terceiros para cessar as agressões.



Diante do reiterado descumprimento e do risco iminente à integridade da vítima, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do agressor, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário. A partir de levantamentos do setor de inteligência e diligências de campo, os agentes localizaram o paradeiro do homem e efetuaram a sua prisão. Policiais civis da 52ª DP (Nova Iguaçu), com o apoio de equipes da 9ª DP (Catete) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias, prenderam um homem que descumpriu medidas protetivas de urgência em favor da sua ex-companheira . Ele foi capturado, na última sexta-feira (09), na Rua Alvorada, no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A notícia foi divulgada neste sábado (10) pela Polícia Civil.As investigações revelaram que o homem, mesmo ciente das restrições judiciais impostas para proteger a vítima, aproximou-se da ex-companheira no mês passado e a agrediu fisicamente com um tapa. Na ocasião, a vítima tentou se defender e acabou sendo atacada também pela atual companheira do homem, sendo necessária a intervenção de terceiros para cessar asDiante do reiterado descumprimento e do risco iminente à integridade da vítima, a autoridade policial representou pelado agressor, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário. A partir de levantamentos do setor de inteligência e diligências de campo, os agentes localizaram o paradeiro do homem e efetuaram a sua prisão.

Preso por morder a ex-companheira

De acordo com os agentes, o criminoso possui extensa ficha criminal e causou graves lesões no rosto da vítima, que precisou de atendimento médico e foi transferida para uma unidade hospitalar.

Após intenso trabalho de inteligência e rápida qualificação, os policiais o localizaram e capturaram em Piabetá. Ele foi conduzido à delegacia e preso em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio.