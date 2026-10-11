As investigações revelaram que o homem, mesmo ciente das restrições judiciais impostas para proteger a vítima, aproximou-se da ex-companheira no mês passado e a agrediu fisicamente com um tapa. Na ocasião, a vítima tentou se defender e acabou sendo atacada também pela atual companheira do homem, sendo necessária a intervenção de terceiros para cessar as agressões.
Diante do reiterado descumprimento e do risco iminente à integridade da vítima, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do agressor, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário. A partir de levantamentos do setor de inteligência e diligências de campo, os agentes localizaram o paradeiro do homem e efetuaram a sua prisão.
De acordo com os agentes, o criminoso possui extensa ficha criminal e causou graves lesões no rosto da vítima, que precisou de atendimento médico e foi transferida para uma unidade hospitalar.
Após intenso trabalho de inteligência e rápida qualificação, os policiais o localizaram e capturaram em Piabetá. Ele foi conduzido à delegacia e preso em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio.
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