Prefeitura de São João de Meriti passou a usar o sistema do SEI para as atividades de governança municipalDivulgação
A nova delegacia terá abrangência regional e atenderá ocorrências registradas nos 13 municípios da Baixada Fluminense. Entre os casos que serão encaminhados à unidade estão denúncias de abuso sexual e outras formas de violência contra crianças e adolescentes.
A instalação da DCAV é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de São João de Meriti e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Polícia Civil, comandada pelo secretário Delmir Gouveia.
O prefeito Léo Vieira destacou a importância da nova estrutura para ampliar a proteção ao público infantojuvenil.
“Essa delegacia representa um avanço importante para a proteção das nossas crianças e adolescentes. Estamos unindo forças com o Governo do Estado para oferecer um atendimento especializado às vítimas de violência”, afirmou o prefeito.
A unidade funcionará no imóvel anteriormente ocupado pela 64ª DP, em Vilar dos Teles. O prédio fica ao lado da Câmara Municipal e será utilizado para o atendimento das ocorrências relacionadas à violência contra crianças e adolescentes.
A criação da delegacia também representa uma mudança na estrutura de atendimento policial disponível na região, que passará a contar com uma unidade específica para receber esse tipo de ocorrência.
Ao comentar a iniciativa, o prefeito também ressaltou a necessidade de oferecer condições adequadas para o atendimento das vítimas, com atenção especial ao acolhimento durante o encaminhamento das ocorrências. “Com mais acolhimento e estrutura para que esses casos sejam tratados com a seriedade que merecem”, completou Léo Vieira.
Com a abertura da unidade, São João de Meriti passará a sediar o primeiro espaço da Polícia Civil com essa especialização na Baixada Fluminense, atendendo demandas relacionadas à violência contra crianças e adolescentes em toda a região.
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