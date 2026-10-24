Prefeitura de São João de Meriti passou a usar o sistema do SEI para as atividades de governança municipal - Divulgação

Prefeitura de São João de Meriti passou a usar o sistema do SEI para as atividades de governança municipalDivulgação

Publicado 24/10/2026 13:00





A nova delegacia terá abrangência regional e atenderá ocorrências registradas nos 13 municípios da Baixada Fluminense. Entre os casos que serão encaminhados à unidade estão denúncias de abuso sexual e outras formas de violência contra crianças e adolescentes.



A instalação da DCAV é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de São João de Meriti e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Polícia Civil, comandada pelo secretário Delmir Gouveia.



O prefeito Léo Vieira destacou a importância da nova estrutura para ampliar a proteção ao público infantojuvenil.



“Essa delegacia representa um avanço importante para a proteção das nossas crianças e adolescentes. Estamos unindo forças com o Governo do Estado para oferecer um atendimento especializado às vítimas de violência”, afirmou o prefeito. São João de Meriti vai receber a primeira Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) da Baixada Fluminense. A inauguração está marcada para a próxima quarta-feira (28), no antigo prédio da 64ª Delegacia de Polícia, localizado ao lado da Câmara Municipal, no bairro Vilar dos Teles. A unidade será destinada ao atendimento especializado de crianças e adolescentes vítimas de violência.A nova delegacia terá abrangência regional e atenderá ocorrências registradas nos 13 municípios da Baixada Fluminense. Entre os casos que serão encaminhados à unidade estão denúncias de abuso sexual e outras formas de violência contra crianças e adolescentes.A instalação da DCAV é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de São João de Meriti e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Polícia Civil, comandada pelo secretário Delmir Gouveia.O prefeito Léo Vieira destacou a importância da nova estrutura para ampliar a proteção ao público infantojuvenil.“Essa delegacia representa um avanço importante para a proteção das nossas crianças e adolescentes. Estamos unindo forças com o Governo do Estado para oferecer um atendimento especializado às vítimas de violência”, afirmou o prefeito.

Nova delegacia terá atendimento regional



Com a implantação da DCAV, São João de Meriti passará a sediar uma unidade policial especializada no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. O serviço não ficará restrito aos moradores da cidade, já que a delegacia terá como área de abrangência os 13 municípios da Baixada Fluminense.



A unidade funcionará no imóvel anteriormente ocupado pela 64ª DP, em Vilar dos Teles. O prédio fica ao lado da Câmara Municipal e será utilizado para o atendimento das ocorrências relacionadas à violência contra crianças e adolescentes.



A criação da delegacia também representa uma mudança na estrutura de atendimento policial disponível na região, que passará a contar com uma unidade específica para receber esse tipo de ocorrência.



Parceria com governo do estado



A inauguração foi anunciada pelo prefeito Léo Vieira em uma publicação nas redes sociais, ao lado do secretário estadual de Polícia Civil, Delmir Gouveia. A parceria entre o município e o Governo do Estado viabilizou a implantação da unidade em São João de Meriti.



Ao comentar a iniciativa, o prefeito também ressaltou a necessidade de oferecer condições adequadas para o atendimento das vítimas, com atenção especial ao acolhimento durante o encaminhamento das ocorrências. “Com mais acolhimento e estrutura para que esses casos sejam tratados com a seriedade que merecem”, completou Léo Vieira.



Com a abertura da unidade, São João de Meriti passará a sediar o primeiro espaço da Polícia Civil com essa especialização na Baixada Fluminense, atendendo demandas relacionadas à violência contra crianças e adolescentes em toda a região.