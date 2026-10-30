As embalagens apreendidas foram encaminhadas para perícia que busca impressões digitaisDivulgação
Agentes da 64ª DP (São João de Meriti) abordaram o homem e perceberam contradições nas informações apresentadas sobre a procedência e o conteúdo dos pacotes. Durante a fiscalização, os policiais abriram uma das caixas e localizaram três embalagens de Deca 250 mg, produto anabolizante.
Segundo a Polícia Civil, o material tinha como destino o estado de São Paulo. A apreensão levantou suspeitas sobre uma possível atividade de distribuição das substâncias para outras regiões do país. O homem foi levado à 64ª DP, onde acabou autuado em flagrante por suspeita de tráfico de drogas.
Busca por demais criminosos
A Polícia Civil também pretende esclarecer a origem dos anabolizantes e apurar a possível existência de uma quadrilha que gerencie uma rede de comercialização e transporte das substâncias proibidas entre estados.
A defesa do suspeito foi procurada pela reportagem de O DIA, mas não localizada até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto à disposição para futras manifestações dos envolvidos.
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