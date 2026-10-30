As embalagens apreendidas foram encaminhadas para perícia que busca impressões digitais - Divulgação

As embalagens apreendidas foram encaminhadas para perícia que busca impressões digitaisDivulgação

Publicado 30/10/2026 12:47

Um homem foi preso em flagrante, na quinta-feira (29), após policiais civis encontrarem anabolizantes em uma encomenda que seria enviada de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, para o estado de São Paulo. A prisão ocorreu em um estabelecimento de postagem na Rua Bacairis, onde o suspeito tentava despachar diversas caixas por meio de serviços de transporte e entrega.



Agentes da 64ª DP (São João de Meriti) abordaram o homem e perceberam contradições nas informações apresentadas sobre a procedência e o conteúdo dos pacotes. Durante a fiscalização, os policiais abriram uma das caixas e localizaram três embalagens de Deca 250 mg, produto anabolizante.



Segundo a Polícia Civil, o material tinha como destino o estado de São Paulo. A apreensão levantou suspeitas sobre uma possível atividade de distribuição das substâncias para outras regiões do país. O homem foi levado à 64ª DP, onde acabou autuado em flagrante por suspeita de tráfico de drogas.

Busca por demais criminosos

Na delegacia, o homem foi questionado sobre a origem e destino do material, mas preferiu permanecer em silêncio durante a coleta de depoimento, ficando à disposição das autoridades.

As embalagens apreendidas foram encaminhadas para perícia papiloscópica, que busca identificar impressões digitais e pode ajudar os investigadores a descobrir se outras pessoas participaram da preparação e do envio das encomendas.



A Polícia Civil também pretende esclarecer a origem dos anabolizantes e apurar a possível existência de uma quadrilha que gerencie uma rede de comercialização e transporte das substâncias proibidas entre estados.



A defesa do suspeito foi procurada pela reportagem de O DIA, mas não localizada até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto à disposição para futras manifestações dos envolvidos.