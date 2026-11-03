Ação policial nesta segunda-feira na Favela da Linha terminou com apreensão de drogas - Divulgação

Ação policial nesta segunda-feira na Favela da Linha terminou com apreensão de drogasDivulgação

Publicado 03/11/2026 12:34

Uma ação da Polícia Militar terminou com um homem preso e 908 porções de drogas apreendidas na comunidade da Linha, no bairro São Mateus, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A ocorrência foi conduzida por agentes do 21º BPM (São João de Meriti), que recolheram cocaína, maconha e crack durante a atuação na localidade.

A operação teve início após denúncias recebidas pela PM de que um suspeito estaria vendendo drogas em um dos acessos à comunidade. Uma patrulha se dirigiu até o local e. após incursão, localizou o homem, que não reisistiu à abordagem. Com ele, foram encontardas as drogas e um pequeno caderno com anotações que seriam do tráfico.

Ele e todo material foram levados para a 64ª (São João de Meriti), onde o caso foi registrado. A defesa do suspeito foi procurada pela equipe de O DIA, mas não localizada até a publicação da reportagem. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestações.

Comunidade tem histórico de operações contra o tráfico

A Favela da Linha já foi alvo de outras ações policiais ao longo de 2026. Em outubro, agentes da 64ª DP prenderam três suspeitos durante uma operação em dois pontos de venda de drogas identificados por meio de trabalho de inteligência. Na ocasião, os investigadores apreenderam entorpecentes e um rádio comunicador. Um homem armado conseguiu fugir após disparar contra os policiais.



Em agosto, militares do 21º BPM também realizaram uma apreensão no bairro São Mateus, após informações recebidas pelo Disque Denúncia. Durante a ação, os policiais encontraram 1.154 papelotes de maconha, 143 pinos de cocaína, 43 pedras de crack e um rádio transmissor. Os suspeitos conseguiram escapar antes de serem abordados.



Outras duas operações foram realizadas neste ano. Na primeira, agenstes da Polícia Civil encontrou suspeitos comercializando drogas em uma mesa montada na via pública. Na ocasião, foram apreendidos entorpecentes e equipamentos de comunicação.

A segunda teve ajuda da Prefeitura e teve por objetivo a remoção de barricadas colocadas pelo tráfico, que impediam a livre circulação de moradores nos acessos à comunidade.