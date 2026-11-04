Casa do Trabalhador Meritiense tem diversas vagas de emprego ao longo do mês de novembro - Divulgação

Casa do Trabalhador Meritiense tem diversas vagas de emprego ao longo do mês de novembroDivulgação

Publicado 04/11/2026 14:19

Moradores de São João de Meriti , e demais cidades da Baixada Fluminense poderão participar de processos seletivos realizados ao longo de novembro na Casa do Trabalhador Meritiense, em Vilar dos Teles. A prefeitura promove um feirão com a presença de empresas e agências de recrutamento de diferentes setores, que farão atendimentos presenciais conforme um calendário de datas e horários.

A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e prevê a distribuição de 300 senhas por dia, a partir das 9h. Os candidatos devem comparecer à Rua Egas Muniz, 22, no Shopping do Jeans, levando currículo atualizado. Como o atendimento depende da disponibilidade de senhas, a orientação é chegar com antecedência e conferir o horário da empresa de interesse.



Entre as participantes estão redes de supermercados, empresas de transporte, comércio, serviços e recrutamento profissional. O cronograma inclui nomes como Rede Economia, Supermarket, Amazon, Vera Cruz, Expresso São Francisco e Fundação Mudes. A quantidade de vagas e os cargos disponíveis em cada seleção não foram informados pela prefeitura.

Empresas terão dias específicos para seleção

Nesta quinta-feira (5), será a vez da empresa Três Amigos, das 9h às 12h. Já na sexta-feira (6), a Mendes Talent receberá candidatos das 9h às 16h.



Na semana seguinte, a WeCan participa no dia 9, das 9h às 16h. Em 10 de novembro, haverá seleção da Timbre/Amazon, das 9h às 12h, enquanto a Fundação Mudes atenderá no dia 11, das 9h às 15h. A programação continua com Vera Cruz, no dia 12, das 9h às 16h, e Fortrab e Expresso São Francisco, no dia 13, em turnos diferentes.



A segunda quinzena também terá oportunidades com empresas como Rede Economia, JB, Supermarket, Reginas e Casa Coqueiros. Nos últimos dias do mês, estão previstas seleções da Forte & Ferro, Friganso, J&T, Vianense, ADEP Jovem Aprendiz e WeCan.

Segundo o secretário municipal de Trabalho e Renda, Bruno Correia, a proposta é facilitar o contato direto entre candidatos e recrutadores, incluindo moradores que procuram a primeira oportunidade ou tentam retornar ao mercado de trabalho.



O feirão será realizado até 30 de novembro na Casa do Trabalhador Meritiense, na Rua Egas Muniz, 22, em Vilar dos Teles. A participação depende da retirada de senha no dia do atendimento.

Veja a programação

5/11 - Três Amigos 9h às 12h

6/11 - Mendes Talent 9h às 16h

9/11 - WeCan 9h às 16h

10/11 - Timbre/Amazon 9h às 12h

11/11 - Fundação Mudes 9h às 15h

12/11 - Vera Cruz 9h às 16h

13/11 - Fortrab 9h às 13h

13/11 - Expresso São Francisco 13h às 16h

16/11 - Rede Economia 9h às 16h

17/11 - JB 9h às 12h

17/11 - Supermarket 13h às 16h

18/11 - Reginas 9h às 16h

19/11 - Casa Coqueiros 9h às 16h

23/11 - Forte & Ferro 9h às 16h

24/11 - Friganso 9h às 16h

25/11 - J&T 9h às 16h

26/11 - Vianense 9h às 16h

27/11 - ADEP Jovem Aprendiz 9h às 12h

27/11 - Supermarket 13h às 16h

30/11 - WeCan 9h às 16h