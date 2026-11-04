Casa do Trabalhador Meritiense tem diversas vagas de emprego ao longo do mês de novembroDivulgação
Entre as participantes estão redes de supermercados, empresas de transporte, comércio, serviços e recrutamento profissional. O cronograma inclui nomes como Rede Economia, Supermarket, Amazon, Vera Cruz, Expresso São Francisco e Fundação Mudes. A quantidade de vagas e os cargos disponíveis em cada seleção não foram informados pela prefeitura.
Empresas terão dias específicos para seleção
Na semana seguinte, a WeCan participa no dia 9, das 9h às 16h. Em 10 de novembro, haverá seleção da Timbre/Amazon, das 9h às 12h, enquanto a Fundação Mudes atenderá no dia 11, das 9h às 15h. A programação continua com Vera Cruz, no dia 12, das 9h às 16h, e Fortrab e Expresso São Francisco, no dia 13, em turnos diferentes.
A segunda quinzena também terá oportunidades com empresas como Rede Economia, JB, Supermarket, Reginas e Casa Coqueiros. Nos últimos dias do mês, estão previstas seleções da Forte & Ferro, Friganso, J&T, Vianense, ADEP Jovem Aprendiz e WeCan.
O feirão será realizado até 30 de novembro na Casa do Trabalhador Meritiense, na Rua Egas Muniz, 22, em Vilar dos Teles. A participação depende da retirada de senha no dia do atendimento.
Veja a programação
6/11 - Mendes Talent 9h às 16h
9/11 - WeCan 9h às 16h
10/11 - Timbre/Amazon 9h às 12h
11/11 - Fundação Mudes 9h às 15h
12/11 - Vera Cruz 9h às 16h
13/11 - Fortrab 9h às 13h
13/11 - Expresso São Francisco 13h às 16h
16/11 - Rede Economia 9h às 16h
17/11 - JB 9h às 12h
17/11 - Supermarket 13h às 16h
18/11 - Reginas 9h às 16h
19/11 - Casa Coqueiros 9h às 16h
23/11 - Forte & Ferro 9h às 16h
24/11 - Friganso 9h às 16h
25/11 - J&T 9h às 16h
26/11 - Vianense 9h às 16h
27/11 - ADEP Jovem Aprendiz 9h às 12h
27/11 - Supermarket 13h às 16h
30/11 - WeCan 9h às 16h
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