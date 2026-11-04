Agentes apreenderam drogas em nova ação na Comunidade da Linha, em São João de Meriti - Divulgação

Agentes apreenderam drogas em nova ação na Comunidade da Linha, em São João de MeritiDivulgação

Publicado 04/11/2026 17:48

Policiais militares do 21º BPM (São João de Meriti) apreenderam drogas e dois rádios transmissores durante um patrulhamento na Comunidade da Linha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense . Segundo a PM, dois homens foram abordados durante a ação, que terminou com o recolhimento do material. A ocorrência foi encaminhada à 64ª DP (São João de Meriti).

A ação ocorreu em uma área que já foi alvo de operações contra o tráfico de drogas devido a ação do Comando Vermelho na região. A Polícia Militar informou que os agentes receberam denúncias da preença criminosa antes da abordagem e, ao chegarem ao local, identificaram a movimentação suspeita, conseguindo abordar e deter os suspeitos.

Comunidade tem histórico de operações contra o tráfico



A Favela da Linha já foi alvo de outras ações policiais ao longo de 2026, a última delas na seguna-feira (2), quando um homem preso e 908 porções de drogas apreendidas em ação de repressão da PM na região.

Antes disso, em outubro, agentes da 64ª DP prenderam três suspeitos durante uma operação em dois pontos de venda de drogas identificados por meio de trabalho de inteligência. Na ocasião, os investigadores apreenderam entorpecentes e um rádio comunicador. Um homem armado conseguiu fugir após disparar contra os policiais.



Em agosto, militares do 21º BPM também realizaram uma apreensão no bairro São Mateus, após informações recebidas pelo Disque Denúncia. Durante a ação, os policiais encontraram 1.154 papelotes de maconha, 143 pinos de cocaína, 43 pedras de crack e um rádio transmissor. Os suspeitos conseguiram escapar antes de serem abordados.



Outras duas operações foram realizadas neste ano. Na primeira, agenstes da Polícia Civil encontrou suspeitos comercializando drogas em uma mesa montada na via pública. Na ocasião, foram apreendidos entorpecentes e equipamentos de comunicação.

A segunda teve ajuda da Prefeitura e teve por objetivo a remoção de barricadas colocadas pelo tráfico, que impediam a livre circulação de moradores nos acessos à comunidade.