Governador em exercício do Rio, Ricardo Couto, prefeito Léo Vieira e secretário Delmir Gouvêa descerraram a placa de inauguraçãoDivulgação
A nova estrutura é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de São João de Meriti e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Polícia Civil. O objetivo é facilitar o registro de ocorrências, oferecer acolhimento especializado e contribuir para a identificação de casos que deixam de ser denunciados. A expectativa é que o serviço também ajude a reduzir a revitimização, situação em que crianças e adolescentes são submetidos a novos traumas durante os procedimentos de atendimento e investigação.
Atendimento busca ampliar proteção às vítimas
Segundo o secretário de Estado de Polícia Civil, Delmir Gouvêa, a unidade contará com profissionais capacitados para receber denúncias e conduzir os procedimentos de maneira adequada às necessidades desse público.
“Agora, temos uma delegacia especializada na região, com profissionais capacitados para oferecer atendimento adequado às vítimas e evitar a revitimização”, afirmou o secretário.
A proposta é oferecer um ambiente de acolhimento para crianças, adolescentes e familiares, considerando as particularidades das ocorrências de violência doméstica, física e sexual. A instalação do serviço em São João de Meriti também busca ampliar o acesso dos moradores da Baixada a uma unidade policial voltada especificamente a esses casos.
Inauguração reúne autoridades
Durante o evento, Léo Vieira destacou que a delegacia poderá atender famílias que enfrentam situações de violência envolvendo crianças e adolescentes.
“Essa delegacia estará pronta para atender as famílias que passarem por um momento difícil envolvendo uma criança ou adolescente vítima de violência”, declarou o prefeito, que também agradeceu ao Governo do Estado pela implantação do serviço no município.
Ricardo Couto ressaltou a importância da presença do poder público na região e afirmou que o Estado continuará atuando em São João de Meriti.
Com a inauguração, a Baixada Fluminense passa a contar com sua primeira delegacia especializada nesse tipo de ocorrência, concentrando em São João de Meriti um serviço de atendimento policial voltado à proteção de crianças e adolescentes de toda a região.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.