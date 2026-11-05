Governador em exercício do Rio, Ricardo Couto, prefeito Léo Vieira e secretário Delmir Gouvêa descerraram a placa de inauguração - Divulgação

Governador em exercício do Rio, Ricardo Couto, prefeito Léo Vieira e secretário Delmir Gouvêa descerraram a placa de inauguraçãoDivulgação

Publicado 05/11/2026 11:58





A nova estrutura é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de São João de Meriti e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Polícia Civil. O objetivo é facilitar o registro de ocorrências, oferecer acolhimento especializado e contribuir para a identificação de casos que deixam de ser denunciados. A expectativa é que o serviço também ajude a reduzir a revitimização, situação em que crianças e adolescentes são submetidos a novos traumas durante os procedimentos de atendimento e investigação. Crianças e adolescentes vítimas de violência física e sexual na Baixada Fluminense passaram a contar com uma delegacia especializada em São João de Meriti. A primeira Delegacia da Criança e Adolescente Vítima da região (DCAV-BF) foi inaugurada no bairro Jardim Meriti, e terá atendimento destinado aos 13 municípios da Baixada. A unidade funciona no antigo prédio da 64ª DP e será comandada pela delegada Luciana Fonseca.A nova estrutura é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de São João de Meriti e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Polícia Civil. O objetivo é facilitar o registro de ocorrências, oferecer acolhimento especializado e contribuir para a identificação de casos que deixam de ser denunciados. A expectativa é que o serviço também ajude a reduzir a revitimização, situação em que crianças e adolescentes são submetidos a novos traumas durante os procedimentos de atendimento e investigação.

Atendimento busca ampliar proteção às vítimas

A criação da delegacia foi definida após estudos sobre a realidade da Baixada Fluminense e a necessidade de ampliar a estrutura policial destinada ao atendimento de menores de idade vítimas de violência.



Segundo o secretário de Estado de Polícia Civil, Delmir Gouvêa, a unidade contará com profissionais capacitados para receber denúncias e conduzir os procedimentos de maneira adequada às necessidades desse público.



“Agora, temos uma delegacia especializada na região, com profissionais capacitados para oferecer atendimento adequado às vítimas e evitar a revitimização”, afirmou o secretário.



A proposta é oferecer um ambiente de acolhimento para crianças, adolescentes e familiares, considerando as particularidades das ocorrências de violência doméstica, física e sexual. A instalação do serviço em São João de Meriti também busca ampliar o acesso dos moradores da Baixada a uma unidade policial voltada especificamente a esses casos.

Inauguração reúne autoridades

A cerimônia de inauguração contou com a presença do governador em exercício do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, do prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira, e do secretário Delmir Gouvêa. As autoridades participaram do descerramento da placa que marcou a abertura da unidade.



Durante o evento, Léo Vieira destacou que a delegacia poderá atender famílias que enfrentam situações de violência envolvendo crianças e adolescentes.



“Essa delegacia estará pronta para atender as famílias que passarem por um momento difícil envolvendo uma criança ou adolescente vítima de violência”, declarou o prefeito, que também agradeceu ao Governo do Estado pela implantação do serviço no município.



Ricardo Couto ressaltou a importância da presença do poder público na região e afirmou que o Estado continuará atuando em São João de Meriti.



Com a inauguração, a Baixada Fluminense passa a contar com sua primeira delegacia especializada nesse tipo de ocorrência, concentrando em São João de Meriti um serviço de atendimento policial voltado à proteção de crianças e adolescentes de toda a região.