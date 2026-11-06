Audiência pública convocada pelo Deputado Federal Bebeto será no próximo dia 26Reprodução
A discussão ocorre após o encerramento antecipado da concessão anterior, provocado pelo descumprimento de obrigações contratuais. Desde então, as condições de conservação da estrada têm motivado reclamações relacionadas à manutenção, à sinalização e à segurança de quem utiliza a via.
Duplicação e contorno de Sapucaia
O deputado também pretende discutir melhorias capazes de facilitar a circulação de veículos e reduzir os riscos de acidentes. A rodovia é utilizada tanto por motoristas que se deslocam entre cidades do interior quanto por transportadores responsáveis pelo escoamento de mercadorias.
“Estamos trabalhando em cima desse novo contrato de concessão para conseguir incluir as demandas da região. Precisamos garantir as duplicações, o contorno de Sapucaia e as demais obras necessárias”, afirmou Bebeto.
Valor do pedágio também será discutido
A preocupação é evitar que a futura concessão estabeleça tarifas elevadas sem assegurar melhorias correspondentes na infraestrutura. Para Bebeto, a discussão precisa ocorrer antes da definição das regras da licitação, para que as reivindicações possam ser incorporadas ao contrato.
“Temos uma preocupação muito grande com o preço do pedágio, para que o valor não seja elevado demais e a população tenha, em contrapartida, uma rodovia com as melhorias de que precisa”, declarou.
Segurança dos motoristas é prioridade
Bebeto defende que o futuro contrato inclua obrigações permanentes de manutenção, sinalização e melhorias nos trechos considerados mais problemáticos. Segundo ele, uma nova concessão não deve se limitar à transferência da administração da estrada para uma empresa privada.
“Não podemos deixar que uma nova concessão seja feita sem levar em consideração a segurança de quem utiliza a rodovia. A BR-393 está abandonada e vem sendo chamada de Rodovia da Morte diante de tantos problemas”, afirmou.
A audiência pública de 26 de novembro deverá reunir representantes políticos, autoridades e integrantes da sociedade civil para discutir propostas relacionadas ao futuro da Rodovia do Aço.
A expectativa do parlamentar é que as reivindicações apresentadas em Volta Redonda sejam encaminhadas aos responsáveis pela elaboração do edital, antes da definição das condições que serão exigidas da próxima concessionária.
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