Audiência pública convocada pelo Deputado Federal Bebeto será no próximo dia 26 - Reprodução

Audiência pública convocada pelo Deputado Federal Bebeto será no próximo dia 26Reprodução

Publicado 06/11/2026 12:53

As condições da próxima concessão da BR-393, conhecida como Rodovia do Aço, serão discutidas em uma audiência pública marcada para 26 de novembro, em Volta Redonda, no Sul Fluminense. O encontro foi proposto pelo deputado federal Bebeto (PP-RJ), que pretende reunir representantes dos municípios atendidos pela estrada para cobrar investimentos em infraestrutura, medidas de segurança e tarifas de pedágio compatíveis com os serviços oferecidos aos motoristas.

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A realização da audiência foi aprovada pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. A intenção é reunir reivindicações de autoridades locais e usuários da rodovia antes da publicação do edital da nova licitação, permitindo que as necessidades da região sejam consideradas na elaboração do futuro contrato.



A discussão ocorre após o encerramento antecipado da concessão anterior, provocado pelo descumprimento de obrigações contratuais. Desde então, as condições de conservação da estrada têm motivado reclamações relacionadas à manutenção, à sinalização e à segurança de quem utiliza a via.

Duplicação e contorno de Sapucaia

Uma das principais preocupações apresentadas por Bebeto é a necessidade de incluir obras estruturais no novo contrato. Entre as intervenções defendidas pelo parlamentar estão a duplicação de segmentos da BR-393 e a construção do contorno rodoviário de Sapucaia, município localizado na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais.



O deputado também pretende discutir melhorias capazes de facilitar a circulação de veículos e reduzir os riscos de acidentes. A rodovia é utilizada tanto por motoristas que se deslocam entre cidades do interior quanto por transportadores responsáveis pelo escoamento de mercadorias.



“Estamos trabalhando em cima desse novo contrato de concessão para conseguir incluir as demandas da região. Precisamos garantir as duplicações, o contorno de Sapucaia e as demais obras necessárias”, afirmou Bebeto.

Valor do pedágio também será discutido

Outro ponto que deverá entrar na pauta é o modelo de cobrança de pedágio. O parlamentar defende que os valores sejam estabelecidos considerando os investimentos previstos e as condições efetivamente oferecidas aos usuários.



A preocupação é evitar que a futura concessão estabeleça tarifas elevadas sem assegurar melhorias correspondentes na infraestrutura. Para Bebeto, a discussão precisa ocorrer antes da definição das regras da licitação, para que as reivindicações possam ser incorporadas ao contrato.



“Temos uma preocupação muito grande com o preço do pedágio, para que o valor não seja elevado demais e a população tenha, em contrapartida, uma rodovia com as melhorias de que precisa”, declarou.

Segurança dos motoristas é prioridade

A situação da BR-393 também preocupa pela segurança viária. O fluxo de veículos de carga e de passeio, associado aos problemas de conservação apontados pelo deputado, reforça a necessidade de intervenções para reduzir a exposição dos usuários a acidentes.



Bebeto defende que o futuro contrato inclua obrigações permanentes de manutenção, sinalização e melhorias nos trechos considerados mais problemáticos. Segundo ele, uma nova concessão não deve se limitar à transferência da administração da estrada para uma empresa privada.



“Não podemos deixar que uma nova concessão seja feita sem levar em consideração a segurança de quem utiliza a rodovia. A BR-393 está abandonada e vem sendo chamada de Rodovia da Morte diante de tantos problemas”, afirmou.



A audiência pública de 26 de novembro deverá reunir representantes políticos, autoridades e integrantes da sociedade civil para discutir propostas relacionadas ao futuro da Rodovia do Aço.



A expectativa do parlamentar é que as reivindicações apresentadas em Volta Redonda sejam encaminhadas aos responsáveis pela elaboração do edital, antes da definição das condições que serão exigidas da próxima concessionária.