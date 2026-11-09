Motocicleta furtada com adulteração na numeração do chassi - Divulgação/ PRF

Motocicleta furtada com adulteração na numeração do chassiDivulgação/ PRF

Publicado 09/11/2026 21:22

motocicleta que possuía registro de furto desde 2024 foi recuperada na tarde deste domingo (8), por volta das 17h30, durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), Umadesde 2024 foi recuperada na tarde deste domingo (8), por volta das 17h30, durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em São João de Meriti , na Baixada Fluminense.

Segundo informações principais, agentes da PRF estavam de patrulhamento de rotina, no km 174 da rodovia, no sentido Rio, reforçando a segurança na região, quando identificaram uma motocicleta Honda XRE com possível irregularidade na placa. De imediato, foi dada ordem de parada e solicitado que o condutor descesse da moto para devidas checagens.



Durante fiscalização, foi constatada uma adulteração na numeração do chassi. Ao tomarem conhecimento da ocorrência, os policiais também destacaram que a motocicleta correspondia a outro registro de placa e possuía ocorrência de furto desde 2024.



O suspeito que estava com a motocicleta foi autuado e encaminhado à 64ª DP, em São João de Meriti, onde o caso foi registrado. A identidade do suspeito e informações sobre passagens não foram informadas pela PRF. Os agentes informaram que cabe a delegacia responsável pelo caso as investigações e para que material seja devolvido à vítima.



Denúncias



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforça que é imprescindível que vitimas denunciem seus casos de roubos na delegacia mais próxima. Só assim, os agentes podem confirmar os crimes e informações que auxiliem os trabalhos policiais.



Para denúncias ou registros policiais, os canais oficiais virtuais Ligue 190 ou dirija-se presencialmente até á 64ª Delegacia de Polícia (64ª DP) da Polícia Civil, que está localizada na Av. Dr. Arruda Negreiros, S/N – Bairro São Mateus, São João de Meriti – RJ, CEP: 25520-315. Telefone de Plantão: (21) 98596-7164.