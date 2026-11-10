Comércio de entorpecentes foi flagrada no bairro Éden, em São João de Meriti - Divulgação/ PMERJ

Comércio de entorpecentes foi flagrada no bairro Éden, em São João de Meriti Divulgação/ PMERJ

Publicado 10/11/2026 16:59 | Atualizado 10/11/2026 17:06

tráfico de drogas e associação para o tráfico durante operação do 21º BPM (São João de Meriti), na região de Éden, nesta terça-feira (10). A ocorrência teve seu êxito graças a denúncias de populares e informações recebidas pela corporação.

Três suspeitos foram presos em flagrante pore associação para o tráfico durante operação do 21º BPM (São João de Meriti), na região de Éden, nesta terça-feira (10). A ocorrência teve seu êxito graças a denúncias de populares e informações recebidas pela corporação.

Ao tomarem conhecimento dos atos, os policiais militares foram até o local e sem repressão, conseguiram flagrar os indivíduos realizando comercio ilegal de entorpecentes na Rua Jorge Nahay, esquina com a Rua Maria Gama, no bairro de Éden, em São João de Meriti.



Ao perceberam a aproximação das equipes, os suspeitos tentaram fugir, mas não tiveram sucesso, e três foram detidos. As identidades dos indivíduos não foram informadas a reportagem.



Com os suspeitos presos, os militares apreenderam significativa quantidade de drogas, como cocaína e maconha, além de outras embaladas para comercialização, além de um rádio comunicador, um caderno com anotações e balanças de precisão.



De acordo com a Polícia Militar, os equipamentos eram utilizados para venda e prática de comercio ilegal na região.



O trio preso foi levado à 64ª DP (São João de Meriti) onde acabou autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Agora, eles seguem a disposição da justiça.



O 21º Batalhão de Polícia Militar, responsável por São João de Meriti, conta com o apoio da população para denúncias por meio de diversos canais oficiais e anônimos, como o (21) 98728-2262 e o Disque Denúncia (Rio de Janeiro): Telefone (21) 2253-1177.



Moto roubada





Na tarde deste domingo (8), por volta das 17h30, uma motocicleta que possuía registro de furto desde 2024 foi recuperada durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Durante fiscalização, foi constatada uma adulteração na numeração do chassi. Os agentes informaram que cabe a delegacia responsável pelo caso as investigações e para que material seja devolvido à vítima.

