Comércio de entorpecentes foi flagrada no bairro Éden, em São João de Meriti Divulgação/ PMERJ
Três suspeitos presos e diversas drogas apreendidas durante ação em Meriti
Operação realizada no bairro Éden resultou na apreensão do material do tráfico
Moto roubada
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Motocicleta roubada é recuperada pela Polícia Federal na Dutra, em Meriti
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