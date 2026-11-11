Policiais apreenderam quatro aparelhos celulares e uma réplica de pistola - Divulgação/ PMERJ

Policiais apreenderam quatro aparelhos celulares e uma réplica de pistolaDivulgação/ PMERJ

Publicado 11/11/2026 15:35 | Atualizado 11/11/2026 17:42

21º BPM) realizou uma operação, na noite desta terça-feira (10), para identificar indivíduos que estariam praticando roubos no bairro Vila Rosali, além de apreender produtos ilícitos comercializados na cidade. Ao todo,

A Polícia Militar de São João de Meriti () realizou uma, na noite desta terça-feira (10), para identificar indivíduos que estariam praticando roubos no bairro Vila Rosali, além de apreender produtos ilícitos comercializados na cidade. Ao todo, dois criminosos foram presos e quatro aparelhos celulares e uma réplica de pistola foram apreendidos.

Segundo a PM, ao tomarem conhecimentos dos fatos, foram iniciadas buscas na comunidade da Vila Rosali, em São João de Meriti, com a realização de cercos táticos nas saídas e entradas da região. Não houve reação a ação dos militares, e prontamente os responsáveis conseguiram localizar e prender dois suspeitos com quatro celulares produtos de furto e uma réplica de pistola, utilizada para a prática de roubos.



Os criminosos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de São João de Meriti, 64ª DP (São João de Meriti), onde a ocorrência foi registrada e está a cargo da justiça. Lá, as vítimas que haviam realizado as denúncias e realizaram o boletim de ocorrência, reconheceram os autores dos crimes e tiveram seus pertences devolvidos. As identidades dos criminosos não foram reveladas.



Denúncias

A PM reforça que o êxito da ação só foi possível graças a denúncias fundamentais por parte da população. A ação integra o trabalho de policiamento realizado pelo 21º BPM em São João de Meriti, com foco na segurança dos moradores, especialmente em áreas de maiores índices criminais.



O 21º Batalhão de Polícia Militar, responsável por São João de Meriti, conta com o apoio da população para denúncias por meio de diversos canais oficiais e anônimos, como o (21) 98728-2262 e o Disque Denúncia (Rio de Janeiro): Telefone (21) 2253-1177.



Outros três presos em Éden





Militares prenderam em flagrante três suspeitos por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante operação na região de Éden, na tarde desta terça-feira (10). Os policiais flagraram os indivíduos realizando comercio ilegal de entorpecentes na Rua Jorge Nahay, esquina com a Rua Maria Gama, no mesmo bairro.

Com a chegada da PM, os suspeitos tentaram fugir, mas não tiveram sucesso, e três foram detidos. Foram apreendidos significativa quantidade de drogas, como cocaína e maconha, além de outras embaladas para comercialização, além de um rádio comunicador, um caderno com anotações e balanças de precisão.



De acordo com a Polícia Militar, os equipamentos eram utilizados para venda e prática de comercio ilegal na região. As identidades dos criminosos não foram reveladas.