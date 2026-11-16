Matheus Stencel, de 30 anosReprodução/ Instagram
Tio mata sobrinho após discussão acalorada em São João de Meriti
Testemunhas dizem que motivo da briga teria sido por uma vaga de estacionamento na residência da vítima; suspeito fugiu do local
Tiro atingiu parte de trás da cabeça da vítima
Um dos motivos da briga
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Dois presos em operação da PM contra roubo em Meriti
Ação ocorreu no bairro Vila Rosali, com destaque para apreensão de drogas e quatro celulares roubados
Três suspeitos presos e diversas drogas apreendidas durante ação em Meriti
Operação realizada no bairro Éden resultou na apreensão do material do tráfico
Motocicleta roubada é recuperada pela Polícia Federal na Dutra, em Meriti
Veículo possuía adulteração na placa e na numeração do chassi
Nova concessão da BR-393 terá debate sobre pedágios e obras no interior do Rio
Audiência pública solicitada pelo deputado federal Bebeto está marcada para 26 de novembro
Baixada ganha primeira delegacia de atendimento a crianças e adolescentes
Instalada em São João de Meriti, unidade atenderá vítimas de violência física e sexual dos 13 municípios da região
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