Matheus Stencel, de 30 anos - Reprodução/ Instagram

Matheus Stencel, de 30 anosReprodução/ Instagram

Publicado 16/11/2026 14:41

sobrinho e tio motivada por uma vaga de estacionamento terminou com a morte do mecânico Matheus Natividade, de 30 anos, em Coelho da Rocha,

Uma discussão entremotivada por umaterminou com a, de 30 anos, em Coelho da Rocha, São João de Meriti , na Baixada Fluminense. A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal de São João de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Matheus estava almoçando com parentes próximo a residência da família no início da tarde do último domingo (15), quando recebeu alertas das câmeras de segurança instaladas em sua casa sobre uma pessoa adentrando o imóvel. A pessoa em questão seria um tio da família buscando por vaga de carro. Após o fato, Matheus teria saído para tirar satisfações com o tio.



Ainda segundo familiares, Matheus tentou alertar pelo áudio da câmera para que o tio aguardasse o termino da refeição para ter a autorização de entrar em sua residência. Sem sucesso, a vítima se dirigiu até o endereço e iniciou uma discussão acalorada, que contou com a participação de um segundo tio e a mulher dele.



Tiro atingiu parte de trás da cabeça da vítima



Familiares contaram que a durante a discussão um dos tios sacou uma arma e atirou em Matheus, atingindo na parte de trás da cabeça. Com a gravidade dos atos, o tio e a esposa fugiram do lugar sem prestar socorro. Matheus chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal de São João de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos.



A sogra de Matheus, Elizabeth Pereira contou que ainda tentou socorrê-lo ao ouvir o disparo. “A minha filha estava com a câmera ligada no celular dela vendo tudo. Ela ouviu o disparo. Eu só consegui pegar a moto com ela, fui na rua ao lado e, quando fomos virar a rua, vimos o tio dele fugindo do local”, disse ela.



O crime aconteceu na rua Doutor Ferrari, na porta da residência da vítima.



Um dos motivos da briga



Ainda de acordo com os parentes, o desentendimento estaria relacionado ao emprego de Matheus. Ele era pintor de automóveis no quintal de casa. A atividade estaria incomodaria alguns vizinhos, entre eles os próprios tios.



A ocorrência foi registrada pela esposa da vítima. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que realizou uma perícia no local e ouviu testemunhas.



Matheus Natividade Stencel, de 30 anos, deixa a esposa e uma filha de 5 anos. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu. A reportagem está disponível para ouvir possíveis esclarecimentos e queixas por parte dos acusados. Até o momento, não há informações sobre a prisão do suspeito.

