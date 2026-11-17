Entrega de kits de material escolar para profissionais da educação - Divulgação/ PMSJM

Entrega de kits de material escolar para profissionais da educaçãoDivulgação/ PMSJM

Publicado 17/11/2026 17:57

150 kits de material escolar foram distribuídos aos profissionais da educação de

Mais deforam distribuídos aos profissionais dade São João de Meriti , por meio da Secretaria Municipal de Educação. Cada kit foi montado considerando as rotinas das unidades de ensino. A distribuição ocorreu no auditório da Escola Municipal Professora Graça Grijó, no bairro Vilar dos Teles.

Na ocasião, os profissionais participaram de uma reunião de diretores e gestores da rede, que reforçou os cuidados e atenção do município com a pasta. O encontro também serviu como espaço para o alinhamento de diretrizes pedagógicas e avaliação das demandas estruturais de cada unidade.



Segundo a diretora da Escola Municipal Santo Antônio, do bairro Vilar do Teles, Rosemari de Almeida Rosario, a entrega dos kits aos profissionais da educação desperta o interesse e valorização, o que conta no dia a dia do trabalho.

No material que os profissionais receberam estavam estojo, pacotes de papel ofício, cola branca, pendrive, grampeador, lápis de cor, borracha, marcador de texto, tesoura, apontador, agenda funcional e uma garrafa de água.



A secretária municipal de Educação, Eneila de Lucas, reforça que a medida faz parte de uma política de valorização do servidor e de estruturação do ambiente de trabalho nas unidades escolares.



“A entrega desses kits garante que nossas equipes gestoras e pedagógicas tenham os recursos necessários à mão para desenvolver um trabalho organizado e eficiente nas escolas. Investir no suporte ao profissional da educação é investir diretamente no futuro dos nossos alunos”, disse.



Aula de educação no trânsito



A semana da Educação em São João de Meriti também favoreceu os alunos da rede municipal. Uma aula prática de educação no trânsito com bicicletas foi promovida pela Guarda Civil Municipal. Os estudantes participaram de uma simulação de circuito de trânsito, com sinalização, semáforo e faixa de pedestres,



A atividade também abordou regras básicas de circulação, sinalização de manobras e cuidados necessários ao utilizar a bicicleta.



Guarda Civil de Meriti promove aula prática de educação no trânsito Divulgação/ PMSJM

O subsecretário municipal do Comando da Guarda, Worton França, enfatizou a importância de trabalhar a educação no trânsito desde a infância. “Estamos construindo uma base de conhecimento para que essas crianças se tornem, futuramente, pedestres e motoristas mais conscientes e responsáveis. Esse aprendizado também contribui para melhorar a mobilidade urbana e facilitar o trabalho da Guarda Municipal”.



A aula de educação no trânsito foi voltada para alunos da Escola Municipal Jansen Ferreira de Melo. Em breve, a organização disponibilizará a atividade para outros alunos.