Material apreendido pelo 21º BPM (São João de Meriti) - Divulgação/ PMERJ

Material apreendido pelo 21º BPM (São João de Meriti)Divulgação/ PMERJ

Publicado 17/11/2026 18:49

Polícia Militar participaram nesta terça-feira (17), de duas ações contra suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e roubos em comunidades de

Cerca de 18 agentes daparticiparam nesta terça-feira (17), de duas ações contra suspeitos de envolvimento comem comunidades de São João de Meriti , na Baixada fluminense. Militares percorreram ruas da Comunidade do Gonçalves e em segundo momento, na comunidade próxima a Linha Vermelha.

Durante a manhã, policiais iniciaram ronda na Linha Vermelha, na altura de São João de Meriti, e identificaram criminosos em atividades suspeitas. Com a aproximação dos agentes, eles empreenderam fuga, deixando para trás uma réplica de fuzil. O material foi apreendido e levado à 64ª DP (São João de Meriti).



A PM destacou que não houve confrontos ou suspeitos presos.



Réplica de fuzil apreendida durante uma ação na Linha Vermelha Divulgação/ PMERJ

Cerco tático na Comunidade do Gonçalves



No início da tarde desta terça-feira (17), policiais do 21º BPM prontamente preparados realizaram outra operação na Comunidade do Gonçalves. Com a chega das equipes, um grupo de suspeitos que estavam comercializando produtos para o tráfico de drogas tentaram fugir, mas um deles foi capturado após cerco tático.



A PM não revelou a identidade do suspeito ate que a 64ª DP (São João de Meriti) finalize o caso e confirme os fatos.



Policias conseguiram apreender um rádio comunicador, material entorpecente envolvendo 2 kg de cocaína, maconha e dinheiro em espécie.



As operações reuniram policiais do 21º BPM, em São João de Meriti, e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas.



Três presos por tráfico em Éden



Na última semana, policiais militares prenderam três suspeitos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na comunidade de Éden, em São João de Meriti. Foram apreendidos significativa quantidade de drogas, como cocaína e maconha, além de outras embaladas para comercialização, além de um rádio comunicador, um caderno com anotações e balanças de precisão.



A ação ocorreu na Rua Jorge Nahay, esquina com a Rua Maria Gama, graças a denúncias realizadas por populares. De acordo com a Polícia Militar, os equipamentos eram utilizados para venda e prática de comercio ilegal na região. O trio preso foi levado à 64ª DP (São João de Meriti) onde acabou autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico.



O 21º Batalhão de Polícia Militar, responsável por São João de Meriti, conta com o apoio da população para denúncias por meio de diversos canais oficiais e anônimos, como o (21) 98728-2262 e o Disque Denúncia (Rio de Janeiro): Telefone (21) 2253-1177.