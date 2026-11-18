Prédio da Prefeitura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense - Divulgação/ PMSJM

Prédio da Prefeitura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense Divulgação/ PMSJM

Publicado 18/11/2026 15:16

Professores interessados em fazer parte da rede municipal deconcurso público destinado ao preenchimento de cargos efetivos na rede municipal de ensino. São 649 vagas imediatas com profissionais de níveis médio, magistério e superior.

interessados em fazer parte dade São João de Meriti têm uma ótima oportunidade para começar 2027 da melhor maneira. A Prefeitura de São João de Meriti está com inscrições abertas para odestinado ao preenchimento de cargos efetivos na rede municipal de ensino. São 649 vagas imediatas com profissionais de níveis médio, magistério e superior.

O concurso também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência e para pessoas negras, pardas e indígenas, conforme as regras estabelecidas no edital.



As inscrições poderão ser feitas no período de 18 de novembro a 20 de dezembro de 2026, no site oficial do Instituto Brasileiro de Administração Municipal IBAM Concursos. Para registrar a inscrição, será preciso pagar uma taxa de R$ 98,00 ou R$ 128,00, dependendo da escolha do curso.



O anúncio do edital n.º 01/2026 do concurso da Prefeitura de São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro, foi realizado por meio das redes sociais, através da página do prefeito Léo Vieira. As contratações serão realizadas pelo regime jurídico estatutário.



Vagas ofertadas



O edital disponibiliza diversas vagas para professor I: Ciências, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática; Professor II e Professor II – Mediador. A pretensão salarial ofertada varia de R$ 2.052,25 a R$ 3.078,38 para atuação em jornadas de 16 a 24 horas por semana.



Para o nível de ensino superior é possível se candidatar para Professor I – Ciências, Professor I – Educação Artística, Professor I – Educação Física, Professor I – Geografia, Professor I – História, Professor I – Língua Inglesa, Professor I – Língua Portuguesa e Professor I – Matemática.



Já os cargos de níveis médio/magistério ou superior são os de Professor II e Professor II – Mediador.



Avaliação dos profissionais



De acordo com o edital publicado, os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, previstas para 24 de janeiro de 2027. O resultado final está previsto para 25 de março de 2027.



A prova de redação será composta pela produção de um texto dissertativo-argumentativo em prosa e versará sobre assunto da especialidade do cargo ou sobre atualidades. Por fim, haverá ainda a etapa de prova de títulos com pontuação de itens sobre qualificação profissional.



Mais informações podem ser conferidas na página da banca organizadora Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). Dúvidas poderão ser sanadas entrando em contato pelo telefone (21) 2142-9797.