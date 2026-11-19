Festival Raízes da Baixada acontece em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Divulgação/ Ascom

Festival Raízes da Baixada acontece em frente à Prefeitura de São João de MeritiDivulgação/ Ascom

Publicado 19/11/2026 15:24

feriado da Consciência Negra será de muita música e cultura em Festival Raízes da Baixada. O evento promete dois dias de muita música, dança e valorização da cultura popular.

O fim de semana doserá de muita música e cultura em São João de Meriti , na Baixada Fluminense. O município vai receber, entre os dias 20 e 21 de novembro, as atrações e atividades da segunda edição do. O evento promete dois dias de muita música, dança e valorização da cultura popular.

O Festival Raízes da Baixada é promovido pela Casa da Cultura e tem suas ações voltadas à valorização, preservação e difusão das manifestações da cultura popular tradicional da Baixada Fluminense.



A Programação



A programação desta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, contará com apresentações das oficinas de Dança do Raízes da Baixada e de Capoeira e Maculelê. O público também poderá acompanhar os shows da cantora guineense Karyna Gomes, do sambista Pingo Sargento, da DJ GISA e de Camille Vitória, ex-participante do programa Estrela da Casa.



Já no sábado (21), as atrações ficam por conta de DJ Alexandro, Os Renegados, Samba dos Primos, das escolas de samba Unidos da Ponte e Independente da Praça da Bandeira, além da cantora Priscila Gouvêa. Encerrando a programação, às 21h30, sobem ao palco o Grupo Clareou e Maguzinho, ex-integrante do Caju Pra Baixo.



Feira de artesãos e empreendedorismo



O evento cultural contará com uma feira de artesãos, que dará espaço aos talentos e à produção artesanal da região. A iniciativa reúne artistas locais, abrindo margem para que seus trabalhos sejam apresentados pa visitantes, incentivando o empreendedorismo.



De acordo com os organizadores, o evento busca evidenciar a cultura local, abrir espaço para o diálogo sobre igualdade racial e combate ao racismo, além de valorizar os pequenos empreendedores meritienses.



O Festival Raízes da Baixada acontece em frente à Prefeitura de São João de Meriti, com entrada gratuita e programação a partir das 17h.



Confira os horários das apresentações



Programação completa



Dia 20/11 (sexta):

17h - Abertura com DJ GISA;

17h30 – Apresentação da Oficina de Dança do Raízes da Baixada;

18h – Apresentação de Capoeira e Maculelê;

19h – Karyna Gomes;

20h30 – Pingo Sargento;

21h30 – Camile Vitória.



Dia 21/11 (sábado):

17h - Abertura com DJ Alexandro;

17h30 – Os Renegados;

18h – Samba dos Primos;

19h – Escolas de Samba: GRES Unidos da Ponte e Independente da Praça da Bandeira

20h30 – Priscila Gouvêa;

21h30 – Grupo Clareou e Maguzinho (ex-Caju para Baixo).