O fim de semana do feriado da Consciência Negra será de muita música e cultura emSão João de Meriti, na Baixada Fluminense. O município vai receber, entre os dias 20 e 21 de novembro, as atrações e atividades da segunda edição do Festival Raízes da Baixada. O evento promete dois dias de muita música, dança e valorização da cultura popular.
O Festival Raízes da Baixada é promovido pela Casa da Cultura e tem suas ações voltadas à valorização, preservação e difusão das manifestações da cultura popular tradicional da Baixada Fluminense.
A Programação
A programação desta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, contará com apresentações das oficinas de Dança do Raízes da Baixada e de Capoeira e Maculelê. O público também poderá acompanhar os shows da cantora guineense Karyna Gomes, do sambista Pingo Sargento, da DJ GISA e de Camille Vitória, ex-participante do programa Estrela da Casa.
Já no sábado (21), as atrações ficam por conta de DJ Alexandro, Os Renegados, Samba dos Primos, das escolas de samba Unidos da Ponte e Independente da Praça da Bandeira, além da cantora Priscila Gouvêa. Encerrando a programação, às 21h30, sobem ao palco o Grupo Clareou e Maguzinho, ex-integrante do Caju Pra Baixo.
Feira de artesãos e empreendedorismo
O evento cultural contará com uma feira de artesãos, que dará espaço aos talentos e à produção artesanal da região. A iniciativa reúne artistas locais, abrindo margem para que seus trabalhos sejam apresentados pa visitantes, incentivando o empreendedorismo.
De acordo com os organizadores, o evento busca evidenciar a cultura local, abrir espaço para o diálogo sobre igualdade racial e combate ao racismo, além de valorizar os pequenos empreendedores meritienses.
O Festival Raízes da Baixada acontece em frente à Prefeitura de São João de Meriti, com entrada gratuita e programação a partir das 17h.
Confira os horários das apresentações
Programação completa
Dia 20/11 (sexta): 17h - Abertura com DJ GISA; 17h30 – Apresentação da Oficina de Dança do Raízes da Baixada; 18h – Apresentação de Capoeira e Maculelê; 19h – Karyna Gomes; 20h30 – Pingo Sargento; 21h30 – Camile Vitória.
Dia 21/11 (sábado): 17h - Abertura com DJ Alexandro; 17h30 – Os Renegados; 18h – Samba dos Primos; 19h – Escolas de Samba: GRES Unidos da Ponte e Independente da Praça da Bandeira 20h30 – Priscila Gouvêa; 21h30 – Grupo Clareou e Maguzinho (ex-Caju para Baixo).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.