Carreta itinerante está na Rua Panamense, em Jardim Meriti - Divulgação/ Gilberto Rocha

Carreta itinerante está na Rua Panamense, em Jardim MeritiDivulgação/ Gilberto Rocha

Publicado 23/11/2026 17:19 | Atualizado 23/11/2026 17:33

Ateliê Criativo, que oferece qualificação gratuita em moda, criatividade e empreendedorismo, ficará até 1º de dezembro no técnicas de moda, reaproveitamento de materiais e economia criativa. A carreta itinerante é uma parceria do Instituto C&A e o Governo do Estado.

O projeto, que oferece qualificação gratuita em moda, criatividade e empreendedorismo, ficará até 1º de dezembro no bairro Jardim Meriti, em São João de Meriti , com formação em. A carreta itinerante é uma parceria do Instituto C&A e o Governo do Estado.



Ao longo dos cursos, os participantes têm contato com técnicas de moda, upcycling e empreendedorismo, ampliando conhecimentos e possibilidades de geração de renda. As aulas e atividades serão promovidas até 1º de dezembro. Os interessados podem se inscrever e retirar seus ingressos gratuitamente no site oficial de vagas no sympla

Formação profissional no município



O secretário municipal de Cultura e Turismo, Marcus Medina, ressaltou a contribuição do projeto para a formação profissional no município.



“O Ateliê Criativo proporciona aos moradores a oportunidade de desenvolver novas habilidades, conhecer técnicas e descobrir possibilidades de empreender. É uma iniciativa que aproxima a cultura da geração de oportunidades e fortalece a economia criativa em nossa cidade”.



Em um cenário em que o setor da moda sustentável cresce como oportunidade de inovação e desenvolvimento econômico, o projeto veio para ampliar o acesso à formação cultural e profissionalizante, por meio da qualificação gratuita.



Para quem ainda possui dúvidas sobre o ateliê criativo, o estilista e professor Diego Gama, explica a dinâmica das aulas. “Ao longo de cinco dias, a gente ensina técnicas de moda, upcycling e empreendedorismo. Então, participem das próximas turmas e desse curso com a gente”, destacou Diego, convidando a população.



Aula inaugural



A moradora Karine Pereira participou da aula inaugural da primeira turma e aprovou a experiência. “Já costuro há algum tempo, mas nunca tinha trabalhado com elástico, que exige uma nova técnica. Foi um processo que aprendemos hoje. Está sendo uma experiência muito legal, e os professores são muito atenciosos e participativos”, relatou.



Concurso público com 649 vagas para professor





O município de São João de Meriti anunciou o concurso público com 649 vagas para professor da rede municipal . As inscrições poderão ser feitas no período de 18 de novembro a 20 de dezembro de 2026, no site oficial do IBAM. Para registrar a inscrição, será preciso pagar uma taxa de R$ 98,00 ou R$ 128,00, dependendo da escolha do curso.

O edital disponibiliza diversas vagas para professor I: Ciências, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática; Professor II e Professor II – Mediador. A pretensão salarial ofertada varia de R$ 2.052,25 a R$ 3.078,38 para atuação em jornadas de 16 a 24 horas por semana.



De acordo com o edital publicado, os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, previstas para 24 de janeiro de 2027. O resultado final está previsto para 25 de março de 2027.