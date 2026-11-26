Rede municipal de Meriti conquista habilitação inédita - Divulgação/ PMSJM

Rede municipal de Meriti conquista habilitação inéditaDivulgação/ PMSJM

Publicado 26/11/2026 17:58

VAAR (Valor Aluno Ano por Resultados), do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), referente ao ciclo 2026/2027. A rede municipal de ensino cumpriu 5 condicionalidades e apresentou evolução nos indicadores. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (26), pelo Ministério da Educação (MEC).

Pela primeira vez, a Educação de São João de Meriti alcançou a habilitação no(Valor Aluno Ano por Resultados), do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), referente ao ciclo 2026/2027. A rede municipal de ensino. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (26), pelo Ministério da Educação (MEC).

A rede municipal, que já recebe a complementação do VAAT (Valor Aluno Ano Total) do Fundeb, por apresentar avanços e evolução nos indicadores de atendimento e aprendizagem, foi beneficiada com a nova melhoria.



Meriti cumpriu critérios relacionados à gestão democrática, à transparência e à participação da comunidade escolar, além de apresentar avanços nos indicadores.



“Esse resultado inédito é fruto de um trabalho construído diariamente por toda a rede municipal de ensino. Estamos avançando não apenas na gestão da educação, mas também na busca por melhores condições de aprendizagem e oportunidades para nossos alunos, com equidade e atenção às diferentes necessidades. É um reconhecimento importante e um incentivo para continuarmos trabalhando por uma educação pública cada vez mais inclusiva e de qualidade”, destacou a secretária municipal de Educação, Eneila de Lucas.



O VAAT e VAAR



Ambos valores são mecanismo de financiamento federal destinado às redes públicas de ensino que atendem a eficiência na gestão educacional. O VAAT considera a capacidade de financiamento da educação e busca garantir condições de investimento entre as redes de ensino.



Já o VAAR está vinculado aos resultados educacionais e à adoção de práticas voltadas à melhoria da qualidade do ensino. Na prática, a nova habilitação abre caminho para o recebimento de recursos adicionais da União, que podem fortalecer as políticas públicas de educação.



O resultado valoriza a evolução do empenho educacional e reforça a importância de políticas públicas que contribuam para reduzir as desigualdades e evidenciem melhores condições de aprendizagem na rede municipal.



Concurso público com 649 vagas para professor





A Prefeitura de São João de Meriti está com inscrições abertas para o concurso público destinado ao preenchimento de cargos efetivos na rede municipal de ensino. São 649 vagas imediatas com profissionais de níveis médio, magistério e superior.

As inscrições poderão ser feitas no período de 18 de novembro a 20 de dezembro de 2026, no site oficial do Instituto Brasileiro de Administração Municipal IBAM Concursos.



O edital disponibiliza diversas vagas para professor I: Ciências, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática; Professor II e Professor II – Mediador.



O resultado final está previsto para 25 de março de 2027.