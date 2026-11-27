O Parque Natural Municipal Jardim Jurema, em São João de MeritiDivulgação/ Gilberto Rocha
Parque Natural em Meriti vai receber R$ 4 milhões em investimentos
Construção da sede, cercamento e implantação do portal de entrada da unidade de conservação estão entre os avanços
Utilização dos recursos
Elaboração do plano de manejo
O Parque Natural Jardim Jurema
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