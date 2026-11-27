O Parque Natural Municipal Jardim Jurema, em São João de Meriti - Divulgação/ Gilberto Rocha

O Parque Natural Municipal Jardim Jurema, em São João de MeritiDivulgação/ Gilberto Rocha

Publicado 27/11/2026 10:22

Parque Natural Municipal Jardim Jurema,R$ 4 milhões destinados à construção da sede administrativa, ao cercamento e à implantação do portal de entrada do parque, ampliando a estrutura de proteção, gestão e fiscalização da área. Os recursos foram aprovados na segunda-feira (23), durante reunião do Conselho Superior do Fundo Estadual de Conservação Ambiental (FECAM), do Governo do Estado.

em São João de Meriti , vai receber o investimento dedestinados à construção da sede administrativa, ao cercamento e à implantação do portal de entrada do parque, ampliando a estrutura de proteção, gestão e fiscalização da área. Os recursos foram aprovados na segunda-feira (23), durante reunião do Conselho Superior do Fundo Estadual de Conservação Ambiental (FECAM), do Governo do Estado.

Com o anúncio, São João de Meriti deu mais um passo para fortalecer e valorizar a preservação ambiental. O secretário municipal de Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-Estar Animal, Antonio Marcos Barreto, destacou a importância do investimento.



“Esse avanço representa uma conquista importante para São João de Meriti. Estamos trabalhando para proteger o Jardim Jurema, garantir estrutura para sua gestão e fiscalização e ampliar as possibilidades de educação ambiental e aproximação da população com a natureza”, disse o secretário.



Utilização dos recursos



Com o investimento, a unidade poderá fazer o monitoramento de campo com equipamentos tecnológicos avançados. Os novos recursos poderão ser usados, dentre outras finalidades, para a compra de materiais e construção equipamentos, como implantação do portal de entrada da unidade de conservação, entre outros.



Na proteção de 7 hectares no bioma Mata Atlântica, a criação de acessibilidade como pontes, passagens, banheiros e pontos de apoio serão de extrema importância, além de sinalização para os visitantes.



Elaboração do plano de manejo



Aprovado pelo Comitê de Bacia da Baía de Guanabara, o documento vai definir as regras e estratégias para a conservação da área, além de orientar ações de educação ambiental, fiscalização e recuperação de áreas.



A licitação foi realizada pela Secretaria Municipal de Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-Estar Animal. O documento define as condições para pesquisa, educação ambiental e visitação.



O Parque Natural Jardim Jurema



A unidade foi criada em 2010 por meio de Decreto 4220/2004 de 16/11/2010 e integra o grupo de Proteção Integral do SNUC. Localizada em São João de Meriti, protege 7 hectares no bioma Mata Atlântica.



A gestão é responsabilidade da Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade de Meriti, que já promoveu o plantio de quase 3 mil árvores nativas da Mata Atlântica, com meta de alcançar 10 mil até o fim de 2028. Em fevereiro de 2026, a Prefeitura também lançou o Plano Municipal de Adaptação às Mudanças do Clima.

