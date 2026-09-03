Veículo multimissão do Corpo de Bombeiros - Foto: CBMERJ

Veículo multimissão do Corpo de BombeirosFoto: CBMERJ

Publicado 03/09/2026 20:46

São José do Vale do Rio Preto - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), realiza, nesta sexta-feira (4), às 11h, a ativação de mais uma unidade operacional , em São José do Vale do Rio de Preto.

O Destacamento de Bombeiro Militar DBM 4/16 - São José do Vale do Rio de Preto vai ampliar o atendimento à população do município que conta com cerca de 22 mil habitantes, reduzindo o tempo de resposta em casos de emergências.

O novo quartel contará com um veículo multimissão, recentemente adquirido por meio da Taxa de Incêndio, que poderá atuar em incêndios, salvamentos e atendimentos pré-hospitalares, além de uma base com toda estrutura para os bombeiros que irão atuar na unidade.

São José do Vale do Rio de Preto é a 74ª cidade a contar com uma unidade operacional do CBMERJ. Atualmente a corporação conta com 142 unidades em todo o estado, contemplando 80% dos 92 municípios fluminenses.