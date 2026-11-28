Proposta será analisada pelo Conselho Curador do FGTS na próxima terça-feira (28) - Joédson Alves/Agência Brasil

Proposta será analisada pelo Conselho Curador do FGTS na próxima terça-feira (28)Joédson Alves/Agência Brasil

Publicado 28/11/2026 13:49

Moradores de São José do Vale do Rio Preto , na Região Serrana do Rio, já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade. A liberação começa neste sábado (28) e foi autorizada em razão das tempestades que atingiram o município. O procedimento pode ser realizado de forma totalmente digital, por meio do aplicativo FGTS, da Caixa Econômica Federal.





Os trabalhadores têm até o dia 25 de fevereiro de 2027 para fazer a solicitação. Para ter acesso ao benefício, é necessário possuir saldo disponível na conta do FGTS e não ter realizado outro saque pela mesma modalidade, em decorrência de calamidade pública, em período inferior a 12 meses.



O valor máximo permitido é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado à quantia disponível para retirada. O dinheiro pode ser transferido para uma conta da Caixa, incluindo a Poupança Digital Caixa Tem, ou de outra instituição financeira, sem cobrança de tarifas. LEIA MAIS: Ressaca termina no Rio, mas Ciclovia Tim Maia segue fechada Os trabalhadores têm até o dia 25 de fevereiro de 2027 para fazer a solicitação. Para ter acesso ao benefício, é necessário possuir saldo disponível na conta do FGTS e não ter realizado outro saque pela mesma modalidade, em decorrência de calamidade pública, em período inferior a 12 meses.O valor máximo permitido é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado à quantia disponível para retirada. O dinheiro pode ser transferido para uma conta da Caixa, incluindo a Poupança Digital Caixa Tem, ou de outra instituição financeira, sem cobrança de tarifas.

Como solicitar o saque

O pedido deve ser feito pelo aplicativo FGTS, disponível gratuitamente para celulares com sistemas Android e iOS. Não é necessário comparecer presencialmente a uma agência da Caixa para realizar o procedimento.



Após acessar o aplicativo e inserir os dados de cadastro, o trabalhador deve selecionar a opção “Solicitar seu saque 100% digital” ou acessar o menu “Saques” e clicar em “Solicitar saque”. Em seguida, é necessário escolher a modalidade “Calamidade pública”, informar o nome de São José do Vale do Rio Preto e selecioná-lo na lista de municípios habilitados.



Na etapa seguinte, o solicitante deve informar o CEP e o número da residência, além de escolher o tipo de comprovante de endereço. Também será necessário encaminhar uma foto de um documento de identificação e uma selfie com o documento visível.



Entre os documentos aceitos estão RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e passaporte, sendo necessário apresentar imagens da frente e do verso, quando aplicável.

Comprovante de residência