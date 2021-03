Dois homens foram mortos em São Pedro Letycia Rocha (R24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 02/03/2021 20:31 | Atualizado 02/03/2021 20:34

O corpo de um homem, identificado como Vinicius Chader Pereira, de 24 anos, foi localizado na Estrada do Alecrim, no bairro Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia na noite desta segunda-feira (1).



De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo no rosto, por volta das 22h. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. O corpo foi removido para o IML de Macaé.



Ainda em São Pedro da Aldeia, por volta das 18h, um homem ligado ao tráfico de drogas morreu em um confronto armado com a Polícia Militar nessa segunda.



Conforme a ocorrência, os agentes foram recebidos a tiros por quatro elementos armados escondidos em uma área de mata na altura da Rua São Paulo, no bairro Flexeira. Os policiais revidaram a agressão, dando início a uma troca de tiros, atingindo um dos suspeitos.



Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, uma mochila contendo 51 cápsulas de cocaína, 53 trouxinhas de maconha, R$59 em espécie, rádio comunicador e celular.



O criminoso chegou a ser socorrido para o Pronto Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Os outros suspeitos conseguiram fugir.



As ocorrências foram registradas na 125 DP.