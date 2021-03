Confira o cronograma de unidades disponibilizadas e os dias de imunização de acordo com a idade Internet

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 17:37

A vacinação contra a Covid-19 será disponibilizada em oito postos de saúde de São Pedro da Aldeia a partir desta segunda-feira (8). A imunização será destinada aos idosos entre 76 e 78 anos, até a sexta-feira (12), obedecendo ao cronograma delimitado pela Secretaria de Saúde. O procedimento será realizado entre as 8h e as 15h. É necessária a apresentação de documentação pessoal com foto, Cartão do SUS e comprovante de residência.



A prefeitura destaca que cada frasco da vacina contém dez imunizantes. Para evitar desperdício das doses, apenas será permitida a abertura de novos frascos até as 14h. Após esse horário, a abertura acontecerá se houver espera de dez pessoas ou mais aptas para receber a vacinação.



A prefeitura destaca que todos que recebem as vacinas aplicadas são catalogados para registro documental do processo de imunização. Os certificados são feitos nominalmente, com a assinatura daqueles que recebem as doses ou dos responsáveis por eles no ato da vacinação.



O cadastro para o recebimento domiciliar das vacinas para idosos acima de 81 anos segue pelo WhatsApp. Para receber o imunizante, o público-alvo deve fazer a solicitação por meio do número (22) 99617-5923 ou nas unidades básicas de saúde do município. É necessário informar o nome do idoso, data de nascimento, Cartão do SUS, endereço e telefone no ato do cadastro. O número disponibilizado é destinado apenas para o procedimento.



Uma força-tarefa é realizada pela Secretaria de Saúde para dar mais agilidade à imunização itinerante. O número de equipes volantes foi triplicado, com o uso de veículos disponibilizados por outras secretarias, dando maior mobilidade aos agentes de saúde. Todos os idosos devem estar devidamente cadastrados para que recebam a visita dos profissionais.



Confira o cronograma de vacinação nos postos:

Segunda-feira (08/03): idosos acima de 78 anos;

Terça-feira (09/03): idosos acima de 78 anos;

Quarta-feira (10/03): idosos acima de 77 anos;

Quinta-feira (11/03): idosos acima de 77 anos;

Sexta-feira (12/03): idosos acima de 76 anos.



Confira os postos que irão realizar a vacina:

Unidade Básica Bairro Fluminense – Rua Resende, n° 54;

Esf Bairro São João II – Rua Marechal Juarez Távora, n° 168;

Unidade Básica Porto da Aldeia: Avenida Saputiaba, n° 35;

Esf Porto do Carro: Estrada do Alecrim, s/n;

Esf Campo Redondo: Rua Luiza Terra, s/n;

Esf Praia Linda: Rua Nicolas Peregrino dos Santos, n° 66;

Esf Baixo Grande: Rua Antônio Soares dos Santos, s/n;

Unidade Básica Mossoró: Rua Ramiro Antunes, s/n.