O atendimento será das 8h às 15h; o usuário deve agendar o serviço pelo site ou telefone. Foto: divulgação

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 19:04

Neste sábado (6), o Detran.RJ volta a oferecer os serviços do departamento em mais um mutirão de atendimento em 96 postos de todo o Estado do Rio. Serão 10.550 vagas para serviços de habilitação, identificação civil e veículos. Para evitar aglomerações, o atendimento será apenas mediante agendamento prévio.



Para quem precisa fazer transferência de propriedade, jurisdição ou município, os postos disponíveis para agendamento na região são: São Pedro da Aldeia, Búzios, e Macaé. O atendimento será das 8h às 15h. Postos na Barra da Tijuca, Parada de Lucas, Campo Grande, São Gonçalo, Reduc, Vila Isabel, Haddock Lobo, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, Cachoeira de Macacu, Cordeiro, Campos II, Itaperuna, Petrópolis também receberão os serviços.



Os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança de categoria, adição de categoria e alteração de dados, serão disponibilizados das 10h às 15h, nos seguintes postos: Araruama, Búzios, Macaé, Maricá, Rio das Ostras, São Pedro D’Aldeia, e Unamar.



Para ser atendido no mutirão, o usuário deve agendar o serviço pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042 (das 6h à meia-noite). As vagas já estão disponíveis. a partir do meio-dia desta quinta-feira (4).



Além da região, os postos da Sede (Centro do Rio), Americas Shoppping (Recreio), Angra dos Reis, Barra da Tijuca, Barra do Piraí, Barra Mansa, Belford Roxo, Bom Jesus de ItabapoanaCachoeiras de Macacu, Campo Grande, Campos I, Campos II (Shopping Estrada), Cantagalo, Carmo, Ceasa, Center Shopping , Cordeiro, Duas Barras, Gávea Sul, Guapimirim, Ilha do Governador, Itaguaí, Itaipava, Itaocara, Itaperuna, Japeri, Largo do Machado Macuco, Magé, Maré, Méier, Mendes, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, Nilópolis, Niterói (Fonseca), Niterói Shopping, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Paraíba do Sul, Paraty, Parque Maré, Paty do Alferes, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Queimados, Resende, Rio Bonito, Rio Shopping (Jacarepaguá), Santo Antonio de Pádua, São Fidelis, São Francisco Itabapoana, São Gonçalo (Neves), São João de Meriti, São José Vale Rio Preto, Shopping Guadalupe, Shopping Penha, Shopping Via Brasil, Irajá, Sulacap Shopping, Teresópolis, Trajano de Moraes, Valença, Vassouras, Vaz Lobo, Vila Isabel, Volta Redonda e West Shopping também recebem serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança de categoria, adição de categoria e alteração de dados.



Na sede do departamento, no Centro do Rio, será possível emitir RG e carteira SEAP. O atendimento será das 8h às 15h.



O Detran reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação, para que não ocorram filas e aglomerações neste período de pandemia. O departamento pede para que as pessoas não levem acompanhantes aos postos.