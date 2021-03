Por O Dia

Publicado 10/03/2021 19:06

Fábio do Pastel, foi eleito por unanimidade e o prefeito de Silva Jardim, Fabrício Azevedo, será o vice-presidente Divulgação

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, foi eleito por unanimidade para presidir a nova diretoria do Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ). A eleição foi realizada nesta quarta-feira (10) durante a reunião anual do Conselho de Associados, composto por representantes do poder público, empresas e organizações não-governamentais (ONGs) dos municípios da área de abrangência. O prefeito de Silva Jardim, Fabrício Azevedo, será o vice-presidente. A nova diretoria ocupará os cargos durante o biênio 2021-2023.“Parto do mesmo princípio que conduz a minha gestão como prefeito: quero ajudar a desenvolver ações concretas e contribuir para a execução dos projetos. Agradeço a confiança de todos, estou honrado e confiante de que faremos um ótimo trabalho. São Pedro da Aldeia tem vários setores que dependem diretamente da nossa Lagoa de Araruama, como o turismo, o esporte e o sustento de muitas famílias que vivem da pesca. Ela será uma das nossas prioridades, sem dúvidas”, declarou o prefeito Fábio do Pastel.Para a secretária de Meio Ambiente de São Pedro da Aldeia, Raquel Trevizam, a presidência do Fábio será de grande importância, principalmente para a gestão da Lagoa de Araruama. “São Pedro da Aldeia e Iguaba são os únicos municípios da Região dos Lagos que dependem exclusivamente da recuperação da laguna. A nova presidência agregará com ideias novas, propositivas, buscando sempre o respeito à sociedade civil e aos empresários que também integram o consórcio”, disse.Durante a reunião, os projetos executados pela instituição em toda a Região dos Lagos e Baixada Litorânea foram apresentados. Ainda ocorreu o lançamento do Livro Revivendo Águas Claras, que retrata um importante projeto para a construção de um banco de áreas para reflorestamento na bacia hidrográfica do rio São João.Na ocasião, também foram definidos os demais membros dos órgão. Adriana Saad foi reeleita para a Secretaria Executiva. Já as instituições eleitas para o Conselho Fiscal foram a Prefeitura de Iguaba Grande, a ONG Viva Lagoa e a Prolagos.Estiveram presentes na cerimônia o chefe do executivo de Iguaba Grande, Vantoil Martins, e o superintendente do Inea, Luciano Galdino, além dos secretários de Meio Ambiente de Cabo Frio e Búzios.O Consórcio Intermunicipal Lagos São João é composto por 13 municípios, Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Maricá, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim. O objetivo é unir governos, entidades da sociedade civil e empresas para fortalecer a gestão compartilhada do meio ambiente.