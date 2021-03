Por Renata Cristiane

Publicado 17/03/2021 18:32

Molhos fora de validade RC24h

Podia ser um Mc Dia Feliz, só que não! Uma série de irregularidades, entre as quais, produtos com data de validade alterada ou vencidos, foram encontradas pelo Procon, no Mc Donald's de São Pedro da Aldeia, nesta quarta-feira (17), que após uma denúncia que levaram os fiscais até o local fazer uma inspeção.A lista de produtos causou espanto aos agentes: 206 carnes de hambúrguer, quatro baldes grandes de molho, 28 sacos de paçocas, 33 pacotes de Ovo Maltine e 241 unidades de chocolates estavam sem condição de consumo.Além disso, conforme o coordenador do órgão aldeense, Márcio Lisboa, foram recolhidos ainda produtos sem especificação, fora da data de validade e mal armazenados. A operação flagrou funcionários trabalhando na cozinha manuseando alimentos sem touca e sem luva. A parte de documentos também estava igualmente ilegal há pelo menos sete anos, segundo o Procon.