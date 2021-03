As oportunidades são para carga horária de 20h, com exceção de médico generalista ou de saúde da família, com 40h. Internet

Publicado 23/03/2021 20:47 | Atualizado 23/03/2021 20:47

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia abre processo para contratação emergencial e temporária de médicos, em caráter excepcional. A medida visa atender às demandas funcionais da Secretaria de Saúde para ampliar o combate da Covid-19 no município, além de oferecer um atendimento mais qualificado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Dentre as vagas oferecidas, estão as de médico especialista em cardiologia, hematologista, urologista, psiquiatria, infectologista pediátrico, fonoaudiólogo, além de médico generalista ou de saúde da família, clínico-geral e médico do trabalho. As oportunidades são para carga horária de 20h, com exceção de médico generalista ou de saúde da família, com 40h. Informações completas sobre as vagas podem ser conferidas neste link.

