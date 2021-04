Clientes e profissionais do sexo foram liberados. RC24h

Por Renata Cristiane

Publicado 16/04/2021 20:08

Três casas de prostituição em São Pedro da Aldeia foram interditadas durante uma operação do Procon na noite desta quinta-feira (15). Duas funcionam na divisa entre Cabo Frio e o município aldeense e, a outra, próxima à vila dos oficiais.

A ação, deflagrada em conjunto com a Guarda Municipal e Ambiental, Postura e Polícia Militar, apurou denúncias de comércios que estavam desrespeitando as normas do decreto, com relação a horário, distanciamento e aglomerações.

Os prostíbulos, de acordo com o coordenador do Procon aldeense, Márcio Lisboa, foram interditadas por falta de documentação necessária para exercício da atividade comercial.

Em um dos estabelecimento, não havia sequer ventilação RC24h “Elas vão ficar fechadas até apresentarem esses documentos. As meninas e o pessoal que trabalhava lá foram dispensados”, afirmou.

Durante a operação, que autuou ainda outros três estabelecimentos, o proprietário de um deles foi encaminhado para a 125 DP após tentar agredir um dos agentes.

Your browser does not support the video tag. “Ele vai responder pelos crimes de desobediência, desacato, ameaça e agressão a funcionário público no exercício da atividade comercial”, explicou Lisboa. O homem foi liberado em seguida e o inquérito instaurado.